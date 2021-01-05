В настоящее время в Аргентине одобрено использование оксфордской AstraZeneca, Pfizer и российской Sputnik V. Причем вакцину AstraZeneca даже производят в Аргентине — на площадке mAbxcience (Sigman Group), но первой в страну доставили российскую Sputnik V.



Маковеев, как и местные жители, считает, что это либо редчайшее стечение обстоятельств, либо классический случай коррупции: «сделку с Pfizer правительство Аргентины откладывает, потому что американцы не готовы платить откаты, зато с русскими таких проблем нет» .



Между тем, аргентинский президент в день подписания контракта на поставку 10,5 млн доз российской вакцины пообещал, что привьется первым. Впрочем, он быстро передумал после того, как российский лидер Владимир Путин заявил, что сам прививаться не будет, поскольку вакцина не подходит для людей старше 60-ти.



Напомним, что российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 17 декабря заявил, что пока не привился от COVID-19. Он пообещал вакцинироваться позднее, когда «Спутник» одобрят для людей в возрасте 60 и более лет.