freeze написав:

vetka написав: Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак

Какой-то жуткий безграмотный трэш. Из разряда советов - помочиться на ожог или бабушка поплевала внуку на ранку с целью обеззараживания, потому что в слюне нет микробов.За такой лайфхак, примененный на практике, на суровом Западе медсестру вполне могут привлечь к уголовной ответственности, а клинику, где она сделала к серьезному штрафу.При уколе после того, как процесс нажатия поршня в шприце был закончен, происходит микроотскок поршня назад, в результате внутрь иглы неминуемо попадает микродоза крови или лимфы человека, после чего сколько бы медсестра не протирала антисептиком иглу, а лучше спиртом )), попавшее внутрь иглы микросодержимое попадает при попытке уколоть этой иголкой другого человек внутрь другого человека.В качестве лайфхака действительно можно прокипятить иглу в течение 20 минут.