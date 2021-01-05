ЛАД написав:Не буду спорить о терминологии, в чём-то Вы правы. Но суть не в термине, а в масштабах. И сегодня какие-то регионы могут остаться в стороне. Но вряд ли их это спасёт. Сомневаюсь, что в 3-й мировой сумеют удержаться от применения ядерного оружия.
После третьей мировой уже ничего не останется, спешите жить здесь и сейчас.
vetka написав:Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак
Какой-то жуткий безграмотный трэш. Из разряда советов - помочиться на ожог или бабушка поплевала внуку на ранку с целью обеззараживания, потому что в слюне нет микробов. За такой лайфхак, примененный на практике, на суровом Западе медсестру вполне могут привлечь к уголовной ответственности, а клинику, где она сделала к серьезному штрафу. При уколе после того, как процесс нажатия поршня в шприце был закончен, происходит микроотскок поршня назад, в результате внутрь иглы неминуемо попадает микродоза крови или лимфы человека, после чего сколько бы медсестра не протирала антисептиком иглу, а лучше спиртом )), попавшее внутрь иглы микросодержимое попадает при попытке уколоть этой иголкой другого человек внутрь другого человека. В качестве лайфхака действительно можно прокипятить иглу в течение 20 минут.
Вообще то я шутила по трешевому на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.
vetka написав:Вообще то я шутила по трешевому на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.
Только с одним ньюансом. Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ.
vetka написав:Вообще то я шутила по трешевому на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.
Только с одним ньюансом. Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ.
Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.
Разговаривал сегодня с коллегой по бизнесу, одесский еврей, его родители живут в Израиле в небольшом городке тысяч на 10-15 населения. Говорит, что процесс вакцинации у них идёт буквально по-военному организовано. Родителям за 80 обоим, уже получили вакцину. И вообще сколько там дней у них идёт вакцинация, максимум недели две по-моему, у них в городке вакцинированы уже практически все, кто старше 60 лет, даже неходящие и лежачие.
#Сплетни Пошли сплетни, что уже в коммерческие медицинские центры столицы была завезена западная вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer по стоимостью в 50 раз дороже. Достигает цена сейчас около 3.000 евро. Об этой технологии нам сообщал (https://t.me/ZE_kartel/1704) источник ещё 2 августа. Также ходят сплетни, что государственные чиновники по линии МИД помогают закупить частным медицинским центрам вакцину, которая придет в партии вместе с государственной. Для этого используют простую схему, которой пользовались в 2020 году при закупке масок Эпицентром.
#Сплетни Источник решил сделать дополнения по прошлой публикации и сообщил, что также будет распродаваться вакцинный кейс, который поступит от COVAX. Схема простая – фальсификация данных. Будут делать вакцинацию «мертвым душам», указывая их живыми, а эту вакцину будут «продавать» в частные медицинские центры.