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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2562256325642565>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:36

  ЛАД написав:Не буду спорить о терминологии, в чём-то Вы правы.
Но суть не в термине, а в масштабах.
И сегодня какие-то регионы могут остаться в стороне. Но вряд ли их это спасёт. Сомневаюсь, что в 3-й мировой сумеют удержаться от применения ядерного оружия.

После третьей мировой уже ничего не останется, спешите жить здесь и сейчас.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:39

  freeze написав:
  vetka написав:Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак


Какой-то жуткий безграмотный трэш. Из разряда советов - помочиться на ожог или бабушка поплевала внуку на ранку с целью обеззараживания, потому что в слюне нет микробов.
За такой лайфхак, примененный на практике, на суровом Западе медсестру вполне могут привлечь к уголовной ответственности, а клинику, где она сделала к серьезному штрафу.
При уколе после того, как процесс нажатия поршня в шприце был закончен, происходит микроотскок поршня назад, в результате внутрь иглы неминуемо попадает микродоза крови или лимфы человека, после чего сколько бы медсестра не протирала антисептиком иглу, а лучше спиртом )), попавшее внутрь иглы микросодержимое попадает при попытке уколоть этой иголкой другого человек внутрь другого человека.
В качестве лайфхака действительно можно прокипятить иглу в течение 20 минут.

Вообще то я шутила по трешевому на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:44

  vetka написав:Это все от перерыва тренировок. Ну или и раньше он занимался через пень колоду, плюс большой перерыв.


Чувство тяжести в груди тоже от перерыва тренировок? Уточню что постоянное.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:48

  vetka написав:Вообще то я шутила по трешевому на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.

Только с одним ньюансом.
Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:54

  _Mykola_ написав:
  vetka написав:Вообще то я шутила по трешевому на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.

Только с одним ньюансом.
Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. :lol:

Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:57

Разговаривал сегодня с коллегой по бизнесу, одесский еврей, его родители живут в Израиле в небольшом городке тысяч на 10-15 населения. Говорит, что процесс вакцинации у них идёт буквально по-военному организовано. Родителям за 80 обоим, уже получили вакцину. И вообще сколько там дней у них идёт вакцинация, максимум недели две по-моему, у них в городке вакцинированы уже практически все, кто старше 60 лет, даже неходящие и лежачие.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:10

#Сплетни
Пошли сплетни, что уже в коммерческие медицинские центры столицы была завезена западная вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer по стоимостью в 50 раз дороже. Достигает цена сейчас около 3.000 евро.
Об этой технологии нам сообщал (https://t.me/ZE_kartel/1704) источник ещё 2 августа.
Также ходят сплетни, что государственные чиновники по линии МИД помогают закупить частным медицинским центрам вакцину, которая придет в партии вместе с государственной. Для этого используют простую схему, которой пользовались в 2020 году при закупке масок Эпицентром.

https://t.me/ZE_kartel/2355

#Сплетни
Источник решил сделать дополнения по прошлой публикации и сообщил, что также будет распродаваться вакцинный кейс, который поступит от COVAX.
Схема простая – фальсификация данных. Будут делать вакцинацию «мертвым душам», указывая их живыми, а эту вакцину будут «продавать» в частные медицинские центры.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Итог - почти полтора часа зря потерянного времени, фильм а-ля "Санта Барбара", слащавая мелодрама для домохозяек, снятая по-быстрому на волне интереса к Ковиду. Рейтинг IMDb - 4,4.

Я фильм не смотрел, видел только трейлер :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:19

  vetka написав:
  _Mykola_ написав:Только с одним ньюансом.
Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. :lol:

Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.

Вы предлагаете поступать нормальным людям так же как делают наркоманы? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:24

freeze

Дякую, мав на увазі що щеплення не захищає від зараження (інфікування) Covid-19 але полегшує перебіг хвороби.
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andriykulyk76
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