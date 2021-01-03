03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації. Цитата з розділу "Ключові факти": "Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись. ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій. Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться. Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця. "Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин. Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину. Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення. Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин." https://bit.ly/3bbTFxN
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andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації. Цитата з розділу "Ключові факти": "Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись. ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій. Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться. Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця. "Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин. Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину. Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення. Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин." https://bit.ly/3bbTFxN
Оплата там почасовка и подписание контракта. Намек понятен? Второй намек - минималка в РФ поднялась до 12973рубл., что на укр.манер составляет 4952,92грн. Не надо сильно беспокоиться за других, надо лучше работать в своей стране условному Рамшуту будет удобней убирать столицу Киева скоро при условии что жизнь тут дешевле, а минималка больше
Сергій Кравченко 3 января ... На данный момент в мире зарегистрировано 8 вакцин по экстренной процедуре регистрации.
Ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила III фазу клинических испытаний в полном объёме, в соответствии с опубликованным дизайном исследований согласно данным clinicaltrials.gov:
1. Pfizer-BioNTech-Fosun – завершение III фазы запланировано на январь 2023 года.
2. Moderna-NIAID – завершение III фазы запланировано на октябрь 2022 года.
3. AstraZeneca-Oxford – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года.
4. Sinovac Biotech – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года.
5. Sinopharm-WIB – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июлю 2021 года, сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года.
6. Sinopharm-BIB – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.
7. CanSino-BIB – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июль 2021 года, январь 2022 года.
8. Спутник V – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года. ... председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» - Сергей Кравченко