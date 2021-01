Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире

Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. Только с одним ньюансом.Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ.

Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд. Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.

Вы предлагаете поступать нормальным людям так же как делают наркоманы? Вы предлагаете поступать нормальным людям так же как делают наркоманы?



Вы же написали НЕПРМЕНИМ / ВООБЩЕ

Это возможно лишь при условии - угла после укола автоматически запаивается по всей длине.

justit Повідомлень: 4994 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1546 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 17:40 stm написав: andriykulyk76 написав: 03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.

Цитата з розділу "Ключові факти":

"Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.

ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.

Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.

Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця.

"Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.

Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину.

Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.

Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин."

https://bit.ly/3bbTFxN 03.01.2021,Цитата з розділу "Ключові факти":"Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця."Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину.Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин."

Оплата там почасовка и подписание контракта. Намек понятен?

Второй намек - минималка в РФ поднялась до 12973рубл., что на укр.манер составляет 4952,92грн. Не надо сильно беспокоиться за других, надо лучше работать в своей стране условному Рамшуту будет удобней убирать столицу Киева скоро при условии что жизнь тут дешевле, а минималка больше Оплата там почасовка и подписание контракта. Намек понятен?Второй намек - минималка в РФ поднялась до 12973рубл., что на укр.манер составляет 4952,92грн. Не надо сильно беспокоиться за других, надо лучше работать в своей странеусловному Рамшуту будет удобней убирать столицу Киева скоро при условии что жизнь тут дешевле, а минималка больше

$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 315 З нами з: 14.12.16 Подякував: 30 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:34 Вкладчик1234 написав: #Сплетни

Пошли сплетни,

Повідомлень: 315 З нами з: 14.12.16 Подякував: 30 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:34 Вкладчик1234 написав: #Сплетни

Пошли сплетни,

Пошли сплетни,

.....

https://t.me/ZE_kartel/2355



#Сплетни

Источник решил сделать дополнения по прошлой публикации

......

Не скажу, что это невозможно.

Но пока нет доказанных фактов или хотя бы слегка обоснованных подозрений, это именно слухи .

ЛАД 2 Повідомлень: 18118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:44 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: #Сплетни

Пошли сплетни,

Пошли сплетни,

.....

https://t.me/ZE_kartel/2355



#Сплетни

Источник решил сделать дополнения по прошлой публикации

......

Не скажу, что это невозможно.

Но пока нет доказанных фактов или хотя бы слегка обоснованных подозрений, это именно слухи .

Не стоит распространять. Не скажу, что это невозможно.Но пока нет доказанныхили хотя бы слегка обоснованных подозрений, это именноНе стоит распространять.

Вакцина для избранных? Как Украина попала в скандал из-за COVID-19

3 часа назад

https://news.obozrevatel.com/society/va ... es-mir.htm



Зеленский отреагировал на заявление Бродского и поручил СБУ расследовать контрабанду вакцины

2 часа назад

yanyura Повідомлень: 5698 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1879 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:49 andriykulyk76 написав: 03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.

Цитата з розділу "Ключові факти"

.......

https://bit.ly/3bbTFxN 03.01.2021,Цитата з розділу "Ключові факти".......

И что удивительного?

Сказывается пропаганда таких, как Вы, о вакцинах как средстве уничтожения человечества рептилоидами или как способе чипирования Гейтсом. И что удивительного?Сказывается пропаганда таких, как Вы, о вакцинах как средстве уничтожения человечества рептилоидами или как способе чипирования Гейтсом. ЛАД 2 Повідомлень: 18118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:50 andriykulyk76 написав: 03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.

Цитата з розділу "Ключові факти":

"Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.

ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.

Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.

Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця.

"Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.

Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину.

Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.

Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин."

https://bit.ly/3bbTFxN 03.01.2021,Цитата з розділу "Ключові факти":"Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця."Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину.Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин."

Ну так вакцина дослідна і третя стадія клін випробувань закінчується лише в 2023

Ніхто не бажає бути піддослідним щуром

Pfizer’s mRNA vaccine is STILL in phase III clinical trials- study completion date is 27th January 2023.

(Last page) The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), but has been authorized for emergency use by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for use in individuals 16 years of age and older. The emergency use of this product is only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of the medical product under Section 564(b)(1) of the FD&C Act unless the declaration is terminated or authorization revoked sooner.

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazon ... 121720.pdf

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 Ну так вакцина дослідна і третя стадія клін випробувань закінчується лише в 2023Ніхто не бажає бути піддослідним щуромPfizer’s mRNA vaccine is STILL in phase III clinical trials- study completion date is 27th January 2023.(Last page) The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), but has been authorized for emergency use by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for use in individuals 16 years of age and older. The emergency use of this product is only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of the medical product under Section 564(b)(1) of the FD&C Act unless the declaration is terminated or authorization revoked sooner. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

yanyura

Формулировки "Насколько мне известно", "По имеющейся у меня информации" лично у меня не вызывают большого доверия.

Формулировки "Насколько мне известно", "По имеющейся у меня информации" лично у меня не вызывают большого доверия.

Особенно в исполнении Бродского. Ну а Зеленский должен был отреагировать.



ЛАД 2 Повідомлень: 18118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:07 ЛАД написав: yanyura

Формулировки "Насколько мне известно", "По имеющейся у меня информации" лично у меня не вызывают большого доверия.

Формулировки "Насколько мне известно", "По имеющейся у меня информации" лично у меня не вызывают большого доверия.

Особенно в исполнении Бродского. Ну а Зеленский должен был отреагировать.



Кроме того, думаю, что если это правда, то это может оказаться даже полезным. Если наши верхи провакцинируются за 2-3 тысячи евро, это может вызвать большее доверие к вакцинации у пересичных: "Если они платят такие деньги, то, наверное, дело стоящее. Можно (нужно) и себе сделать". Формулировки "Насколько мне известно", "По имеющейся у меня информации" лично у меня не вызывают большого доверия.Особенно в исполнении Бродского. Ну а Зеленский должен был отреагировать.Кроме того, думаю, что если это правда, то это может оказаться даже полезным. Если наши верхи провакцинируются за 2-3 тысячи евро, это может вызвать большее доверие к вакцинации у пересичных: "Еслиплатят такие деньги, то, наверное, дело стоящее. Можно (нужно) и себе сделать".

vetka Повідомлень: 6808 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:10

Только с одним ньюансом.

Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. [/quote]

Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.[/quote]Только с одним ньюансом.Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ.[/quote]Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только choca

choca

Повідомлень: 38 З нами з: 09.12.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:10 _Mykola_ написав: Только с одним ньюансом.

Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. Только с одним ньюансом.Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ.



Вы предлагаете поступать нормальным людям так же как делают наркоманы? [/quote]



Вы сказали, что это вообще не применимо, я ответила, что это возможно.

vetka Повідомлень: 6808 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2564256525662567> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: fin і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 734 , 735 , 736

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1714437

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19

