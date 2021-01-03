andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації. Цитата з розділу "Ключові факти": "Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись. ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій. Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться. Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця. "Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин. Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину. Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення. Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин." https://bit.ly/3bbTFxN
Оплата там почасовка и подписание контракта. Намек понятен? Второй намек - минималка в РФ поднялась до 12973рубл., что на укр.манер составляет 4952,92грн. Не надо сильно беспокоиться за других, надо лучше работать в своей стране условному Рамшуту будет удобней убирать столицу Киева скоро при условии что жизнь тут дешевле, а минималка больше
Мій кволий розум так і не зміг осягнути всю глибину вашої думки і красу ваших алегорій та натяків. Ви не образитесь якщо я запитаю - яке відношення всі ці фрази мають до публікації Форбс?
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andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації. Цитата з розділу "Ключові факти": "Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись. ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій. Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться. Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця. "Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин. Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину. Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення. Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин." https://bit.ly/3bbTFxN
Ну так вакцина дослідна і третя стадія клін випробувань закінчується лише в 2023 Ніхто не бажає бути піддослідним щуром Pfizer’s mRNA vaccine is STILL in phase III clinical trials- study completion date is 27th January 2023. (Last page) The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), but has been authorized for emergency use by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for use in individuals 16 years of age and older. The emergency use of this product is only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of the medical product under Section 564(b)(1) of the FD&C Act unless the declaration is terminated or authorization revoked sooner. https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazon ... 121720.pdf https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
yanyura Формулировки "Насколько мне известно", "По имеющейся у меня информации" лично у меня не вызывают большого доверия. Особенно в исполнении Бродского. Ну а Зеленский должен был отреагировать.
Кроме того, думаю, что если это правда, то это может оказаться даже полезным. Если наши верхи провакцинируются за 2-3 тысячи евро, это может вызвать большее доверие к вакцинации у пересичных: "Если они платят такие деньги, то, наверное, дело стоящее. Можно (нужно) и себе сделать".
ЛАД написав:yanyura Формулировки "Насколько мне известно", "По имеющейся у меня информации" лично у меня не вызывают большого доверия. Особенно в исполнении Бродского. Ну а Зеленский должен был отреагировать.
Кроме того, думаю, что если это правда, то это может оказаться даже полезным. Если наши верхи провакцинируются за 2-3 тысячи евро, это может вызвать большее доверие к вакцинации у пересичных: "Если они платят такие деньги, то, наверное, дело стоящее. Можно (нужно) и себе сделать".
Ну если вы принимаете решение вакцинироваться только лишь по тому, что это сделает кучка из правительства за несколько тысяч уе, тогда всё понятно...
на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.[/quote] Только с одним ньюансом. Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. [/quote] Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только