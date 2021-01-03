choca написав:на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.
Только с одним ньюансом. Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. [/quote] Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только[/quote] Ну кто умнее, те меняют. Ну как мне рассказывали, когда идёт ломка и очень нужна доза не до средств защиты.
choca написав:на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.
Только с одним ньюансом. Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ.
Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только[/quote] Ну кто умнее, те меняют. Ну как мне рассказывали, когда идёт ломка и очень нужна доза не до средств защиты.[/quote] эх ламеры...герыч на крови готовиться кровью разбавляется
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації. Цитата з розділу "Ключові факти": ...відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись. ...приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій. ...більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться. ...55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину ...лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія... - 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин. ... близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А. відмовились від можливості ввести вакцину. ...лікарні Лорето в Чикаго... - 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення. https://bit.ly/3bbTFxN
Ну так вакцина дослідна і третя стадія клін випробувань закінчується лише в 2023 Ніхто не бажає бути піддослідним щуром
Трохи не так... Піддослідним щуром не бажають бути від 20 до 60% працівників "передньої лінії" Америки (медики, пожежники тощо).