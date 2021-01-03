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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2564256525662567

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:16

  choca написав:на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.

Только с одним ньюансом.
Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. :lol:[/quote]
Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только[/quote]
Ну кто умнее, те меняют. Ну как мне рассказывали, когда идёт ломка и очень нужна доза не до средств защиты.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:28

  vetka написав:
  choca написав:на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.

Только с одним ньюансом.
Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. :lol:

Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только[/quote]
Ну кто умнее, те меняют. Ну как мне рассказывали, когда идёт ломка и очень нужна доза не до средств защиты.[/quote]
эх ламеры...герыч на крови готовиться кровью разбавляется :roll:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:03

  Ukrainian написав:
  andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.
Цитата з розділу "Ключові факти":
...відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.
...приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.
...більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.
...55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину
...лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія... - 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.
... близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А. відмовились від можливості ввести вакцину.
...лікарні Лорето в Чикаго... - 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.
https://bit.ly/3bbTFxN

Ну так вакцина дослідна і третя стадія клін випробувань закінчується лише в 2023
Ніхто не бажає бути піддослідним щуром

Трохи не так... Піддослідним щуром не бажають бути від 20 до 60% працівників "передньої лінії" Америки (медики, пожежники тощо).
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:09

  Lady_N написав:
  Ukrainian написав:
  andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.
Цитата з розділу "Ключові факти":
...відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.
...приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.
...більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.
...55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину
...лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія... - 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.
... близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А. відмовились від можливості ввести вакцину.
...лікарні Лорето в Чикаго... - 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.
https://bit.ly/3bbTFxN

Ну так вакцина дослідна і третя стадія клін випробувань закінчується лише в 2023
Ніхто не бажає бути піддослідним щуром

Трохи не так... Піддослідним щуром не бажають бути від 20 до 60% працівників "передньої лінії" Америки (медики, пожежники тощо).

Та давайте уже разрыв возьмём от 0 до 100%, что бы наверняка попасть )))
400000 доз Спутника запортились в Аргентине, вот думаю их президент так не хотел сдержать обещание стать подопытным или что-то как и в двойном слепом исследовании пошло не так )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47

  stm написав:......
400000 доз Спутника запортились в Аргентине, вот думаю их президент так не хотел сдержать обещание стать подопытным или что-то как и в двойном слепом исследовании пошло не так )))

Скорее всё же 400 доз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:50

  ЛАД написав:
  stm написав:......
400000 доз Спутника запортились в Аргентине, вот думаю их президент так не хотел сдержать обещание стать подопытным или что-то как и в двойном слепом исследовании пошло не так )))

Скорее всё же 400 доз.

О, ЛАД, уже исправили, но все равно весело, поставка на Буэнос Айрес целых 400 доз - это сильно. Ещё больше ржу... ))) С утра было 400тыс.доз, потом поняли что овердофига и сделали ход конем на 400. Клоуны.
Вот реальность и объективность https://m.dw.com/ru/kommentarij-v-rossii-sertifikacija-vmesto-vakcinacii/a-56132448
Делать всё величие на экране, а в реале не мочь обеспечить собственное население и тоже игра с цифрами вакцинации на уровне МОЗ и полный швах, то 52000 вакцинированных, то 800000. Прям как леди н любит "от 20 до 60%"...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:03

  ЛАД написав:Если наши верхи провакцинируются за 2-3 тысячи евро, это может вызвать большее доверие к вакцинации у пересичных: "Если они платят такие деньги, то, наверное, дело стоящее. Можно (нужно) и себе сделать". :)

Вы это серьезно утверждаете в 21 веке, когда уже давно существует принцип, что власть нужно лишь выслушать, но сделать надо с точностью наоборот :wink:
Igneus
 
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