Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 50 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 110 Додано: Сер 06 січ, 2021 20:16 choca написав: на трешевую новость, но когда "ломка" от страха и нужно уколоть вакцину одним шприцом нескольким людям, то тут как у нариков, глаза бояться, а руки делают.

Только с одним ньюансом.

Один ОДНОРАЗОВЫЙ шприц с иглой НЕПРИМЕНИМ для нескольких людей, от слова ВООБЩЕ. [/quote]

Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только

эх ламеры...герыч на крови готовиться кровью разбавляется Та ладно. Скажите это инъекционным наркоманам. Кстати именно из-за использования несколькими людьми одного шприца с дозой они и заражаются гепатитами, ВИЧ и тд.[/quote. А если иголки менять только[/quote]Ну кто умнее, те меняют. Ну как мне рассказывали, когда идёт ломка и очень нужна доза не до средств защиты.[/quote]эх ламеры...герыч на крови готовиться кровью разбавляется "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%" гол. держ.сан. лікар України

Цитата з розділу "Ключові факти":

...відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.

...приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.

...більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.

...55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину

...лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія... - 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.

... близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А. відмовились від можливості ввести вакцину.

...лікарні Лорето в Чикаго... - 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.

Ну так вакцина дослідна і третя стадія клін випробувань закінчується лише в 2023

Ніхто не бажає бути піддослідним щуром

Та давайте уже разрыв возьмём от 0 до 100%, что бы наверняка попасть )))

400000 доз Спутника запортились в Аргентине, вот думаю их президент так не хотел сдержать обещание стать подопытным или что-то как и в двойном слепом исследовании пошло не так ))) ......Спутника запортились в Аргентине, вот думаю их президент так не хотел сдержать обещание стать подопытным или что-то как и в двойном слепом исследовании пошло не так )))

Скорее всё же 400 доз .

400000 доз Спутника запортились в Аргентине, вот думаю их президент так не хотел сдержать обещание стать подопытным или что-то как и в двойном слепом исследовании пошло не так ))) ......Спутника запортились в Аргентине, вот думаю их президент так не хотел сдержать обещание стать подопытным или что-то как и в двойном слепом исследовании пошло не так )))

Скорее всё же 400 доз . Скорее всё же

О, ЛАД, уже исправили, но все равно весело, поставка на Буэнос Айрес целых 400 доз - это сильно. Ещё больше ржу... ))) С утра было 400тыс.доз, потом поняли что овердофига и сделали ход конем на 400. Клоуны.

Вот реальность и объективность https://m.dw.com/ru/kommentarij-v-rossii-sertifikacija-vmesto-vakcinacii/a-56132448

Уже давно существует принцип, що власть нужно лишь выслушать, но сделать надо с точностью наоборот



Україна готова до поширення коронавірусу.

Україна готова до поширення коронавірусу.

Бразильские власти на аукционе не сумели закупить достаточно шприцев для вакцинации коронавирусом - и принудительно изъяли у производителей все их запасы

Цитата з розділу "Ключові факти"

.......

https://bit.ly/3bbTFxN 03.01.2021,Цитата з розділу "Ключові факти".......

И что удивительного?

Сказывается пропаганда таких, как Вы, о вакцинах как средстве уничтожения человечества рептилоидами или как способе чипирования Гейтсом. И что удивительного?Сказывается пропаганда таких, как Вы, о вакцинах как средстве уничтожения человечества рептилоидами или как способе чипирования Гейтсом.

А може дається взнаки те що небезбека виявилась "трохи" перебільшеною? А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?

