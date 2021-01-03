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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2566256725682569>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:56

  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.
Цитата з розділу "Ключові факти"
.......
https://bit.ly/3bbTFxN

И что удивительного?
Сказывается пропаганда таких, как Вы, о вакцинах как средстве уничтожения человечества рептилоидами или как способе чипирования Гейтсом.

Пропаганда каких-то чуваков из украинского интернета повилияла на американкских медиков! :mrgreen:

Л - коронологика
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні :)
https://www.facebook.com/16429578259779 ... 46377/?d=n
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:09

  vitaliy_berdinskikh написав:Сегодня последний день когда можно купить туалетную бумагу, лампочку, водопроводный кран или батарейку не опасаясь заразится коронавирусом. Не змарнуй свій шанс!

Україна готова до поширення коронавірусу.

Слава Україні! Героям слава!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:15

  andriykulyk76 написав:Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні :)
https://www.facebook.com/16429578259779 ... 46377/?d=n

Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!

А по короне - тут вопрос чуть ли не в мировом господстве
Остальным мировым холопам, в т.ч. украинцам - скажут что "так надо", "Байдену вкололи - и тебе надо". А кто против - трём посты, баним, вешаем табличку "агентов кремля"

По тестированию - практически без изменений (на любой вопрос - ответ "вы неправильно тестируете")
По вакцинам - очень спорные, но "нет времени объяснять".
И "тестирование" и "вакцинация" продолжаются, несмотря на неподтвержденные и дискуссионные результаты. Корона тоже то "завтра капитулирует", то "завтра мы все умрём", в зависимости от того, нужно поднять дух электората, или наоборот запугать.
При этом на саму корону эти движение не оказывают никакого влияния.
Так может нет цели побороть корону, а есть цель "поддержания процесса борьбы"?
Кто бенефициар этого процесса? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:33

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні :)
https://www.facebook.com/16429578259779 ... 46377/?d=n

Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!

Бредни рыжого старика не поддержали не только медиа, а и судьи республиканцы. Зачем тут рашистская пропаганда??
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:58

  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:59

  Vint написав:
  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні :)
https://www.facebook.com/16429578259779 ... 46377/?d=n

Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!

Бредни рыжого старика не поддержали не только медиа, а и судьи республиканцы. Зачем тут рашистская пропаганда??

А бредни про "пророссийскость трампа" судьи поддержали?
Зачем тут эта демпартийная пропаганда?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:23

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.


Авжеж. Такі черги і такий ажіотаж що

"лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої лінії" відмовились від вакцин"
https://www.latimes.com/california/stor ... ine-access

І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:31

  andriykulyk76 написав:
  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.


Авжеж. Такі черги і такий ажіотаж що

"лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої лінії" відмовились від вакцин"
https://www.latimes.com/california/stor ... ine-access

І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".


Это от жадности, зарезервировали для себя с перебором и не дают бедным странам.

Пусть передадут вакцины в Китай, там вроде 90 с чем-то процентов выразили желание вакцинироваться. Всех мощностей всех прививочных производителей не хватит в этом году, чтобы обслужить всего лишь один Китай )))
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".

Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.
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