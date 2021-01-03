Додано: Чет 07 січ, 2021 11:15

andriykulyk76 написав: Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні

https://www.facebook.com/16429578259779 ... 46377/?d=n Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні

Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!А по короне - тут вопрос чуть ли не в мировом господствеОстальным мировым холопам, в т.ч. украинцам - скажут что "так надо", "Байдену вкололи - и тебе надо". А кто против - трём посты, баним, вешаем табличку "агентов кремля"По тестированию - практически без изменений (на любой вопрос - ответ "вы неправильно тестируете")По вакцинам - очень спорные, но "нет времени объяснять".И "тестирование" и "вакцинация" продолжаются, несмотря на неподтвержденные и дискуссионные результаты. Корона тоже то "завтра капитулирует", то "завтра мы все умрём", в зависимости от того, нужно поднять дух электората, или наоборот запугать.При этом на саму корону эти движение не оказывают никакого влияния.Так может нет цели побороть корону, а есть цель "поддержания процесса борьбы"?Кто бенефициар этого процесса?