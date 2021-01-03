Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!
А по короне - тут вопрос чуть ли не в мировом господстве Остальным мировым холопам, в т.ч. украинцам - скажут что "так надо", "Байдену вкололи - и тебе надо". А кто против - трём посты, баним, вешаем табличку "агентов кремля"
По тестированию - практически без изменений (на любой вопрос - ответ "вы неправильно тестируете") По вакцинам - очень спорные, но "нет времени объяснять". И "тестирование" и "вакцинация" продолжаются, несмотря на неподтвержденные и дискуссионные результаты. Корона тоже то "завтра капитулирует", то "завтра мы все умрём", в зависимости от того, нужно поднять дух электората, или наоборот запугать. При этом на саму корону эти движение не оказывают никакого влияния. Так может нет цели побороть корону, а есть цель "поддержания процесса борьбы"? Кто бенефициар этого процесса?
Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!
Бредни рыжого старика не поддержали не только медиа, а и судьи республиканцы. Зачем тут рашистская пропаганда??
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!
Бредни рыжого старика не поддержали не только медиа, а и судьи республиканцы. Зачем тут рашистская пропаганда??
А бредни про "пророссийскость трампа" судьи поддержали? Зачем тут эта демпартийная пропаганда?
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".
Это от жадности, зарезервировали для себя с перебором и не дают бедным странам.
Пусть передадут вакцины в Китай, там вроде 90 с чем-то процентов выразили желание вакцинироваться. Всех мощностей всех прививочных производителей не хватит в этом году, чтобы обслужить всего лишь один Китай )))