Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!
Бредни рыжого старика не поддержали не только медиа, а и судьи республиканцы. Зачем тут рашистская пропаганда??
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".
Это от жадности, зарезервировали для себя с перебором и не дают бедным странам.
Пусть передадут вакцины в Китай, там вроде 90 с чем-то процентов выразили желание вакцинироваться. Всех мощностей всех прививочных производителей не хватит в этом году, чтобы обслужить всего лишь один Китай )))
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
Ваши истерические посты напоминают мне рекламу с Мухарским-вы ещё не вакцинировались, мы идём к вам. Мне реально интересно, как вы провели жизнь последний год, находясь в таком истерическом состоянии. Интересно какую психосоматическую болячку вы себе заработали.
Может все-таки рано копья ломать - прививаться или не прививаться? Я понимаю тех, кто пишет на форум из США, Канады, европейских стран, у них это актуально, но вот всем остальным это не светит еще несколько месяцев, как минимум.
Вакцины:
- немецкая (Pfizer-BioNTech), американская (Moderna-NIAID), британская (AstraZeneca) закуплены на месяцы вперед и Украина их сможет купить в ближайшее время только теоретически
- китайские (Sinovac Biotech, Sinopharm-WIB, Sinopharm-BIB, CanSino-BIB) можно купить ограниченное количество, но помня ситуацию с "Мотор-Сич", Китай ведет диалог по типу
- Утром деньги - вечером стулья. - А можно наоборот? - Можно, но деньги вперед.
- российская (Спутник V) - власть отказывается по политическим мотивам, но упор делается на то, что она еще не закончила полностью весь цикл испытаний (при этом "забывая", что еще ни одна из вакцин такой цикл не закончила - Эпидемия коронавируса в мире), думающие люди не хотят ее из-за очень странной (мягко говоря) ситуации с первыми стадиями испытаний, где цифры за сутки изменяются на порядок.
- бесплатные вакцины по линии COVAX - наши власти (и прошлые, и нынешняя) так много и на всех уровнях провозглашали, что "Украина - Великая страна", что там поверят этому и в первую очередь передадут бесплатные партии вакцин "неВеликим" странам Африки и Азии, ну а Великая страна может и подождать или купить за деньги.
Т.ч. поберегите свои нервы хотя-бы пару месяцев (и это очень оптимистично) до реального начала вакцинации.