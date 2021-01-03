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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2566256725682569>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:56

  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.
Цитата з розділу "Ключові факти"
.......
https://bit.ly/3bbTFxN

И что удивительного?
Сказывается пропаганда таких, как Вы, о вакцинах как средстве уничтожения человечества рептилоидами или как способе чипирования Гейтсом.

Пропаганда каких-то чуваков из украинского интернета повилияла на американкских медиков! :mrgreen:

Л - коронологика
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні :)
https://www.facebook.com/16429578259779 ... 46377/?d=n
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:33

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:Словаки намагаються знайти надлишкові смерті в 2020. Наївні :)
https://www.facebook.com/16429578259779 ... 46377/?d=n

Если можно было тупо украсть американские выборы - и медиа поддержали, а также пострадавшие и противники такого воровства - ничего не смогли сделать, да ещё их могут сделать преступниками - и это в "сердце цивилизации"!

Бредни рыжого старика не поддержали не только медиа, а и судьи республиканцы. Зачем тут рашистская пропаганда??
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:58

  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:23

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.


Авжеж. Такі черги і такий ажіотаж що

"лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої лінії" відмовились від вакцин"
https://www.latimes.com/california/stor ... ine-access

І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:31

  andriykulyk76 написав:
  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.


Авжеж. Такі черги і такий ажіотаж що

"лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої лінії" відмовились від вакцин"
https://www.latimes.com/california/stor ... ine-access

І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".


Это от жадности, зарезервировали для себя с перебором и не дают бедным странам.

Пусть передадут вакцины в Китай, там вроде 90 с чем-то процентов выразили желание вакцинироваться. Всех мощностей всех прививочных производителей не хватит в этом году, чтобы обслужить всего лишь один Китай )))
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".

Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:34

  andriykulyk76 написав:
  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.


Авжеж. Такі черги і такий ажіотаж що

"лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої лінії" відмовились від вакцин"
https://www.latimes.com/california/stor ... ine-access

І ще раз 50% працівників "передньої лінії" (!!!) відмовились від вакцин. Тобто ті хто як ніхто інший має знати про "гори трупів" від "смертельного вірусу".

Вони 100500% трампісти і неосвічені, скоріш за все ще й расисти. І можливо навіть некрофіли... Освічені 50% аж бігом підставляють дупу під вакцину.

Ваше СНН - самі чесні новини ))))
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:22

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.

Ваши истерические посты напоминают мне рекламу с Мухарским-вы ещё не вакцинировались, мы идём к вам. Мне реально интересно, как вы провели жизнь последний год, находясь в таком истерическом состоянии. Интересно какую психосоматическую болячку вы себе заработали.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:27

Может все-таки рано копья ломать - прививаться или не прививаться? Я понимаю тех, кто пишет на форум из США, Канады, европейских стран, у них это актуально, но вот всем остальным это не светит еще несколько месяцев, как минимум.

Вакцины:

- немецкая (Pfizer-BioNTech), американская (Moderna-NIAID), британская (AstraZeneca) закуплены на месяцы вперед и Украина их сможет купить в ближайшее время только теоретически

- китайские (Sinovac Biotech, Sinopharm-WIB, Sinopharm-BIB, CanSino-BIB) можно купить ограниченное количество, но помня ситуацию с "Мотор-Сич", Китай ведет диалог по типу
- Утром деньги - вечером стулья.
- А можно наоборот?
- Можно, но деньги вперед.


- российская (Спутник V) - власть отказывается по политическим мотивам, но упор делается на то, что она еще не закончила полностью весь цикл испытаний (при этом "забывая", что еще ни одна из вакцин такой цикл не закончила - Эпидемия коронавируса в мире), думающие люди не хотят ее из-за очень странной (мягко говоря) ситуации с первыми стадиями испытаний, где цифры за сутки изменяются на порядок.

- бесплатные вакцины по линии COVAX - наши власти (и прошлые, и нынешняя) так много и на всех уровнях провозглашали, что "Украина - Великая страна", что там поверят этому и в первую очередь передадут бесплатные партии вакцин "неВеликим" странам Африки и Азии, ну а Великая страна может и подождать или купить за деньги.


Т.ч. поберегите свои нервы хотя-бы пару месяцев (и это очень оптимистично) до реального начала вакцинации.
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