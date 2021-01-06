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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2566256725682569

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.

Ваши истерические посты напоминают мне рекламу с Мухарским-вы ещё не вакцинировались, мы идём к вам. Мне реально интересно, как вы провели жизнь последний год, находясь в таком истерическом состоянии. Интересно какую психосоматическую болячку вы себе заработали.


По моему это у вас истерические и малограмотные посты, полные неведомого страха, даже не буду писать кого мне это напоминает.
Не пробовали все таки учиться и познавать новое, а то озлоблены на всех )
Востаннє редагувалось freeze в Чет 07 січ, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новости от Большого брата.
Теперь в некоторых странах он цифрует наш голос

В России начинают широко использовать биометрию:

раньше по биометрическим данным (лицу и голосу) подтверждали личность своих клиентов только банки, теперь закон разрешает использовать биометрию на широкую ногу, например это уже могут делать нотариусы - к примеру если клиент забыл паспорт

внести свои биометрические данные (записать голос) в Единую биометрическую систему раньше можно было только через отделения различных банков - теперь это можно будет сделать и в центрах госуслуг

разные организации смогут создавать собственные биометрические системы (за ними будут присматривать ЦБ, ФСБ, Ростех- и Роскомнадзоры), но все профили будут собираться в государственную Единую биометрическую систему. Сдать свои данные достаточно будет в одной из этих систем.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:55

  lapay написав:Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.

Не могу понять следующий момент. Сторонниками Байдена на этом форуме являются лица, которые позиционируют себя в качестве патриотов, стоящих за соборную, независимую. Однако демпартия с их фронтменом Байденом выражает интересы фининтерна, глобального проекта. В этой идеологии не предусматривается наличие национальных государств. Управление процессами уходит под ТНК и инвестфонды. BlackRock, Fidelity, Vanguard. Вопрос заключается в следующем как можно одновременно быть сторонником двух противоположных мировоззрений ?
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  tumos написав:
  lapay написав:Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.

Не могу понять следующий момент. Сторонниками Байдена на этом форуме являются лица, которые позиционируют себя в качестве патриотов, стоящих за соборную, независимую. Однако демпартия с их фронтменом Байденом выражает интересы фининтерна, глобального проекта. В этой идеологии не предусматривается наличие национальных государств. Управление процессами уходит под ТНК и инвестфонды. BlackRock, Fidelity, Vanguard. Вопрос заключается в следующем как можно одновременно быть сторонником двух противоположных мировоззрений ?

Сам придумал - сам разоблачил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:19

  pesikot написав:Сам придумал - сам разоблачил


Кратко. В чем возражения ?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:28

  freeze написав:Кстати о недостатке шприцев у нас вчера говорили.

Бразильские власти на аукционе не сумели закупить достаточно шприцев для вакцинации коронавирусом - и принудительно изъяли у производителей все их запасы

Ваши истерические посты напоминают мне рекламу с Мухарским-вы ещё не вакцинировались, мы идём к вам. Мне реально интересно, как вы провели жизнь последний год, находясь в таком истерическом состоянии. Интересно какую психосоматическую болячку вы себе заработали.
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