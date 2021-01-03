andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?
Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет ))) В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.
Ваши истерические посты напоминают мне рекламу с Мухарским-вы ещё не вакцинировались, мы идём к вам. Мне реально интересно, как вы провели жизнь последний год, находясь в таком истерическом состоянии. Интересно какую психосоматическую болячку вы себе заработали.
По моему это у вас истерические и малограмотные посты, полные неведомого страха, даже не буду писать кого мне это напоминает. Не пробовали все таки учиться и познавать новое, а то озлоблены на всех )
Востаннє редагувалось freeze в Чет 07 січ, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Новости от Большого брата. Теперь в некоторых странах он цифрует наш голос
В России начинают широко использовать биометрию:
раньше по биометрическим данным (лицу и голосу) подтверждали личность своих клиентов только банки, теперь закон разрешает использовать биометрию на широкую ногу, например это уже могут делать нотариусы - к примеру если клиент забыл паспорт
внести свои биометрические данные (записать голос) в Единую биометрическую систему раньше можно было только через отделения различных банков - теперь это можно будет сделать и в центрах госуслуг
разные организации смогут создавать собственные биометрические системы (за ними будут присматривать ЦБ, ФСБ, Ростех- и Роскомнадзоры), но все профили будут собираться в государственную Единую биометрическую систему. Сдать свои данные достаточно будет в одной из этих систем.
lapay написав:Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.
Не могу понять следующий момент. Сторонниками Байдена на этом форуме являются лица, которые позиционируют себя в качестве патриотов, стоящих за соборную, независимую. Однако демпартия с их фронтменом Байденом выражает интересы фининтерна, глобального проекта. В этой идеологии не предусматривается наличие национальных государств. Управление процессами уходит под ТНК и инвестфонды. BlackRock, Fidelity, Vanguard. Вопрос заключается в следующем как можно одновременно быть сторонником двух противоположных мировоззрений ?
lapay написав:Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.
Не могу понять следующий момент. Сторонниками Байдена на этом форуме являются лица, которые позиционируют себя в качестве патриотов, стоящих за соборную, независимую. Однако демпартия с их фронтменом Байденом выражает интересы фининтерна, глобального проекта. В этой идеологии не предусматривается наличие национальных государств. Управление процессами уходит под ТНК и инвестфонды. BlackRock, Fidelity, Vanguard. Вопрос заключается в следующем как можно одновременно быть сторонником двух противоположных мировоззрений ?
Сам придумал - сам разоблачил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
vetka написав:freeze Ответ из серии - сам дурак. Так что там по психосоматике?
Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день. Троллинг средневековья добавляет положительных эмоций. Освоил много нового. Много новых программ и гаджетов. Наконец-то сделал себе электронную подпись и решительно осваиваю цифровой мир и мир технологий. Содержу семью. Всё путём, не переживайте за меня.
tumos Я не сторонник Байдена. Но Трамп... Такой человек во главе действительно великой страны это чересчур. Термин "соборная" не очень понимаю. Независимость - да. Сегодняшняя Россия не вдохновляет. Сегодняшняя зависимость от Запада тоже не очень. "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.
freeze написав:Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день. Троллинг средневековья добавляет положительных эмоций. Освоил много нового. Много новых программ и гаджетов. Наконец-то сделал себе электронную подпись и решительно осваиваю цифровой мир и мир технологий. Содержу семью. Всё путём, не переживайте за меня.
Как Вы все успеваете, занимаясь бизнесом и теряя при этом достаточно много своего времени в социальной сети? Петицию об отмене адвокатской монополии, которая дискриминирует юристов и их клиентов, поддержите? https://petition.president.gov.ua/petition/110624
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность