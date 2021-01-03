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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2567256825692570>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:А також те що мало хто хоче колотись експериментальними вакцинами, що не не пройшли належних фаз випробування?


Смешно, очереди на вакцинацию огромные, во всех странах, при этом мало кто хочет )))
В Израиле 17,5 % населения уже провакцинировались, это каждый четвёртый-пятый взрослый израильтянин. Всего за две недели.

Ваши истерические посты напоминают мне рекламу с Мухарским-вы ещё не вакцинировались, мы идём к вам. Мне реально интересно, как вы провели жизнь последний год, находясь в таком истерическом состоянии. Интересно какую психосоматическую болячку вы себе заработали.


По моему это у вас истерические и малограмотные посты, полные неведомого страха, даже не буду писать кого мне это напоминает.
Не пробовали все таки учиться и познавать новое, а то озлоблены на всех )
Востаннє редагувалось freeze в Чет 07 січ, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новости от Большого брата.
Теперь в некоторых странах он цифрует наш голос

В России начинают широко использовать биометрию:

раньше по биометрическим данным (лицу и голосу) подтверждали личность своих клиентов только банки, теперь закон разрешает использовать биометрию на широкую ногу, например это уже могут делать нотариусы - к примеру если клиент забыл паспорт

внести свои биометрические данные (записать голос) в Единую биометрическую систему раньше можно было только через отделения различных банков - теперь это можно будет сделать и в центрах госуслуг

разные организации смогут создавать собственные биометрические системы (за ними будут присматривать ЦБ, ФСБ, Ростех- и Роскомнадзоры), но все профили будут собираться в государственную Единую биометрическую систему. Сдать свои данные достаточно будет в одной из этих систем.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:55

  lapay написав:Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.

Не могу понять следующий момент. Сторонниками Байдена на этом форуме являются лица, которые позиционируют себя в качестве патриотов, стоящих за соборную, независимую. Однако демпартия с их фронтменом Байденом выражает интересы фининтерна, глобального проекта. В этой идеологии не предусматривается наличие национальных государств. Управление процессами уходит под ТНК и инвестфонды. BlackRock, Fidelity, Vanguard. Вопрос заключается в следующем как можно одновременно быть сторонником двух противоположных мировоззрений ?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:10

  tumos написав:
  lapay написав:Вони могли вже перехворіти і бути прихильниками Трампа. Друге не лікується.

Не могу понять следующий момент. Сторонниками Байдена на этом форуме являются лица, которые позиционируют себя в качестве патриотов, стоящих за соборную, независимую. Однако демпартия с их фронтменом Байденом выражает интересы фининтерна, глобального проекта. В этой идеологии не предусматривается наличие национальных государств. Управление процессами уходит под ТНК и инвестфонды. BlackRock, Fidelity, Vanguard. Вопрос заключается в следующем как можно одновременно быть сторонником двух противоположных мировоззрений ?

Сам придумал - сам разоблачил
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:19

  pesikot написав:Сам придумал - сам разоблачил


Кратко. В чем возражения ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:32

freeze
Ответ из серии - сам дурак. Так что там по психосоматике?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:52

  vetka написав:freeze
Ответ из серии - сам дурак. Так что там по психосоматике?


Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.
Троллинг средневековья добавляет положительных эмоций.
Освоил много нового. Много новых программ и гаджетов. Наконец-то сделал себе электронную подпись и решительно осваиваю цифровой мир и мир технологий. Содержу семью. Всё путём, не переживайте за меня. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:00

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.
Цитата з розділу "Ключові факти"
.......
https://bit.ly/3bbTFxN

И что удивительного?
Сказывается пропаганда таких, как Вы, о вакцинах как средстве уничтожения человечества рептилоидами или как способе чипирования Гейтсом.

Пропаганда каких-то чуваков из украинского интернета повилияла на американкских медиков! :mrgreen:

Л - коронологика

А Вы думаете, что таких "чуваков" мало в американском и других интернетах? :)
Наши как раз повторяют за ними.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:25

tumos
Я не сторонник Байдена. Но Трамп... Такой человек во главе действительно великой страны это чересчур.
Термин "соборная" не очень понимаю.
Независимость - да. Сегодняшняя Россия не вдохновляет. Сегодняшняя зависимость от Запада тоже не очень.
"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

P.s. Но здесь это не в тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:40

  freeze написав:Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.
Троллинг средневековья добавляет положительных эмоций.
Освоил много нового. Много новых программ и гаджетов. Наконец-то сделал себе электронную подпись и решительно осваиваю цифровой мир и мир технологий. Содержу семью. Всё путём, не переживайте за меня. :wink:

Как Вы все успеваете, занимаясь бизнесом и теряя при этом достаточно много своего времени в социальной сети? :(
Петицию об отмене адвокатской монополии, которая дискриминирует юристов и их клиентов, поддержите? :wink:
https://petition.president.gov.ua/petition/110624
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