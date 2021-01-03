Додано: Чет 07 січ, 2021 14:35

Новости от Большого брата.Теперь в некоторых странах он цифрует наш голосВ России начинают широко использовать биометрию:раньше по биометрическим данным (лицу и голосу) подтверждали личность своих клиентов только банки, теперь закон разрешает использовать биометрию на широкую ногу, например это уже могут делать нотариусы - к примеру если клиент забыл паспортвнести свои биометрические данные (записать голос) в Единую биометрическую систему раньше можно было только через отделения различных банков - теперь это можно будет сделать и в центрах госуслугразные организации смогут создавать собственные биометрические системы (за ними будут присматривать ЦБ, ФСБ, Ростех- и Роскомнадзоры), но все профили будут собираться в государственную Единую биометрическую систему. Сдать свои данные достаточно будет в одной из этих систем.