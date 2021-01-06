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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:45
ЛАД написав:
"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.
Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят?
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Igneus
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:51
Igneus написав: ЛАД написав:
"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.
Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят?
В чём конспирология?
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ЛАД
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:02
ЛАД написав:
"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов.
Троцкистов.
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tumos
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