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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2567256825692570

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:45

  ЛАД написав:"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? :wink:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:51

  Igneus написав:
  ЛАД написав:"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? :wink:

В чём конспирология?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:02

  ЛАД написав:"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов.

Троцкистов.
tumos
 
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