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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2567256825692570

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:45

  ЛАД написав:"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? :wink:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:51

  Igneus написав:
  ЛАД написав:"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? :wink:

В чём конспирология?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:02

  ЛАД написав:"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов.

Троцкистов.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:11

  ЛАД написав:
  Igneus написав:
  ЛАД написав:"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? :wink:

В чём конспирология?

"... За последние 50 лет неформальные и неофициальные организации типа Бильдербергской группы смазывали механизм мировой политики и способствовали процессу глобализации":
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/n ... 294266.stm
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:16

  Igneus написав:
  freeze написав:Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.
Троллинг средневековья добавляет положительных эмоций.
Освоил много нового. Много новых программ и гаджетов. Наконец-то сделал себе электронную подпись и решительно осваиваю цифровой мир и мир технологий. Содержу семью. Всё путём, не переживайте за меня. :wink:

Как Вы все успеваете, занимаясь бизнесом и теряя при этом достаточно много своего времени в социальной сети? :(


Еще на весеннем карантине посвятил почти неделю на изучение принципов тайм-менеджмента, прослушал и прочитал основные книги по этому поводу - Брайана Трейси, Глеба Архангельского, Стивена Кови. Русскоязычный немец Оскар Хартманн очень мудр.
В основном работаю по видоизмененному принципу Помодоро, 20 минут отдыха или дуракаваляния или хобби должны быть неминуемо скомпенсированы 40 минутами чисто рабочего времени, чего бы это не стоило, не ложись спать пока не доведешь время до нужной пропорции. Поэтому график работы на самого себя очень свободный.
Большая часть бизнеса сейчас всё-таки протекает в электронном виде - вайбер, скайп, разговоры по телефону, телеграмм. Сдал малорентабельные места в аренду или субаренду пусть и за небольшие деньги, но лучше чем каждый день терять кучу времени, а на выхлопе в конце месяца небольшая сумма в доход. Делегировал кое-какие полномочия людям с некоторым увеличением их зарплаты, освободилось время для размышлений и поиска новых путей. Мысли записываю на диктофон. После осмысления записываю план действий по претворению этой мысли, дробя проблему по известному в тайм-менеджменте методу швейцарского сыра с чёткими дедлайнами для каждого пункта.

  Igneus написав:Петицию об отмене адвокатской монополии, которая дискриминирует юристов и их клиентов, поддержите? :wink:
https://petition.president.gov.ua/petition/110624


Честно говоря, не подпишу.
Во-первых, я ничего не понимаю в адвокатской деятельности, от слова совсем.
Во-вторых, считаю все петиции дуриловкой от власти, созданной специально, чтобы направить протестное настроение в специально отведённое русло петиций, которые рассматривают формально и отписками от власти.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:53

  freeze написав:я ничего не понимаю в адвокатской деятельности

Адвокат-юрист, в отличие от юриста-неадвоката, должен быть членом коллегии адвокатов по месту регистрации своего проживания, которая принимает решение как про выдачу, так и про отмену свидетельств на право осуществления адвокатской деятельности.
Таким образом, адвокат-юрист может под давлением коллегии адвокатов превратится из защитника права в пособника его нарушителя, что произошло, например, в деле Василия Стуса.
Поэтому вряд ли стоит ожидать эффективной защиты нарушенного права, например, от "прокурорского десанта", который пытается легализироваться в адвокатуре экстравагантным способом, проиграв дело по своему иску в суде:
https://zib.com.ua/ua/146290-prokurorsk ... sud_t.html
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93662095
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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