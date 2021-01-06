Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2567256825692570 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 50 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 111 Додано: Чет 07 січ, 2021 16:45 ЛАД написав: "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое. "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 895 З нами з: 29.08.18 Подякував: 384 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 16:51 Igneus написав: ЛАД написав: "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое. "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят?

В чём конспирология? В чём конспирология? ЛАД 2 Повідомлень: 18122 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4650 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 17:02 ЛАД написав: "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов.

"Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов.

Троцкистов. Троцкистов. tumos Повідомлень: 1432 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 129 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 17:11 ЛАД написав: Igneus написав: ЛАД написав: "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое. "Глобальный проект", кстати, очень старая идея коммунистов. Ликвидация национальных государств, думаю, будущее человечества, но достаточно далёкое.

Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят? Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят?

В чём конспирология? В чём конспирология?

"... За последние 50 лет неформальные и неофициальные организации типа Бильдербергской группы смазывали механизм мировой политики и способствовали процессу глобализации":

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/n ... 294266.stm "... За последние 50 лет неформальные и неофициальные организации типа Бильдербергской группы смазывали механизм мировой политики и способствовали процессу глобализации": Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 895 З нами з: 29.08.18 Подякував: 384 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 17:16 Igneus написав: freeze написав: Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.

Троллинг средневековья добавляет положительных эмоций.

Освоил много нового. Много новых программ и гаджетов. Наконец-то сделал себе электронную подпись и решительно осваиваю цифровой мир и мир технологий. Содержу семью. Всё путём, не переживайте за меня. Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.Троллинг средневековья добавляет положительных эмоций.Освоил много нового. Много новых программ и гаджетов. Наконец-то сделал себе электронную подпись и решительно осваиваю цифровой мир и мир технологий. Содержу семью. Всё путём, не переживайте за меня.

Как Вы все успеваете, занимаясь бизнесом и теряя при этом достаточно много своего времени в социальной сети? Как Вы все успеваете, занимаясь бизнесом и теряя при этом достаточно много своего времени в социальной сети?



Еще на весеннем карантине посвятил почти неделю на изучение принципов тайм-менеджмента, прослушал и прочитал основные книги по этому поводу - Брайана Трейси, Глеба Архангельского, Стивена Кови. Русскоязычный немец Оскар Хартманн очень мудр.

В основном работаю по видоизмененному принципу Помодоро, 20 минут отдыха или дуракаваляния или хобби должны быть неминуемо скомпенсированы 40 минутами чисто рабочего времени, чего бы это не стоило, не ложись спать пока не доведешь время до нужной пропорции. Поэтому график работы на самого себя очень свободный.

Большая часть бизнеса сейчас всё-таки протекает в электронном виде - вайбер, скайп, разговоры по телефону, телеграмм. Сдал малорентабельные места в аренду или субаренду пусть и за небольшие деньги, но лучше чем каждый день терять кучу времени, а на выхлопе в конце месяца небольшая сумма в доход. Делегировал кое-какие полномочия людям с некоторым увеличением их зарплаты, освободилось время для размышлений и поиска новых путей. Мысли записываю на диктофон. После осмысления записываю план действий по претворению этой мысли, дробя проблему по известному в тайм-менеджменте методу швейцарского сыра с чёткими дедлайнами для каждого пункта.



Igneus написав: Петицию об отмене адвокатской монополии, которая дискриминирует юристов и их клиентов, поддержите?

https://petition.president.gov.ua/petition/110624 Петицию об отмене адвокатской монополии, которая дискриминирует юристов и их клиентов, поддержите?



Честно говоря, не подпишу.

Во-первых, я ничего не понимаю в адвокатской деятельности, от слова совсем.

Во-вторых, считаю все петиции дуриловкой от власти, созданной специально, чтобы направить протестное настроение в специально отведённое русло петиций, которые рассматривают формально и отписками от власти. Еще на весеннем карантине посвятил почти неделю на изучение принципов тайм-менеджмента, прослушал и прочитал основные книги по этому поводу - Брайана Трейси, Глеба Архангельского, Стивена Кови. Русскоязычный немец Оскар Хартманн очень мудр.В основном работаю по видоизмененному принципу Помодоро, 20 минут отдыха или дуракаваляния или хобби должны быть неминуемо скомпенсированы 40 минутами чисто рабочего времени, чего бы это не стоило, не ложись спать пока не доведешь время до нужной пропорции. Поэтому график работы на самого себя очень свободный.Большая часть бизнеса сейчас всё-таки протекает в электронном виде - вайбер, скайп, разговоры по телефону, телеграмм. Сдал малорентабельные места в аренду или субаренду пусть и за небольшие деньги, но лучше чем каждый день терять кучу времени, а на выхлопе в конце месяца небольшая сумма в доход. Делегировал кое-какие полномочия людям с некоторым увеличением их зарплаты, освободилось время для размышлений и поиска новых путей. Мысли записываю на диктофон. После осмысления записываю план действий по претворению этой мысли, дробя проблему по известному в тайм-менеджменте методу швейцарского сыра с чёткими дедлайнами для каждого пункта.Честно говоря, не подпишу.Во-первых, я ничего не понимаю в адвокатской деятельности, от слова совсем.Во-вторых, считаю все петиции дуриловкой от власти, созданной специально, чтобы направить протестное настроение в специально отведённое русло петиций, которые рассматривают формально и отписками от власти. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19778 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4725 раз. Подякували: 7464 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 17:53 freeze написав: я ничего не понимаю в адвокатской деятельности я ничего не понимаю в адвокатской деятельности

Адвокат-юрист, в отличие от юриста-неадвоката, должен быть членом коллегии адвокатов по месту регистрации своего проживания, которая принимает решение как про выдачу, так и про отмену свидетельств на право осуществления адвокатской деятельности.

Таким образом, адвокат-юрист может под давлением коллегии адвокатов превратится из защитника права в пособника его нарушителя, что произошло, например, в деле Василия Стуса.

Поэтому вряд ли стоит ожидать эффективной защиты нарушенного права, например, от "прокурорского десанта", который пытается легализироваться в адвокатуре экстравагантным способом, проиграв дело по своему иску в суде:

https://zib.com.ua/ua/146290-prokurorsk ... sud_t.html

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93662095 Адвокат-юрист, в отличие от юриста-неадвоката, должен быть членом коллегии адвокатов по месту регистрации своего проживания, которая принимает решение как про выдачу, так и про отмену свидетельств на право осуществления адвокатской деятельности.Таким образом, адвокат-юрист может под давлением коллегии адвокатов превратится из защитника права в пособника его нарушителя, что произошло, например, в деле Василия Стуса.Поэтому вряд ли стоит ожидать эффективной защиты нарушенного права, например, от "прокурорского десанта", который пытается легализироваться в адвокатуре экстравагантным способом, проиграв дело по своему иску в суде: Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 895 З нами з: 29.08.18 Подякував: 384 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2567256825692570 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19