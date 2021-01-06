Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:45
Не побаиваетесь, что Вас в ряды конспирологов зачислят?
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:51
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:02
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:11
"... За последние 50 лет неформальные и неофициальные организации типа Бильдербергской группы смазывали механизм мировой политики и способствовали процессу глобализации":
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:16
Еще на весеннем карантине посвятил почти неделю на изучение принципов тайм-менеджмента, прослушал и прочитал основные книги по этому поводу - Брайана Трейси, Глеба Архангельского, Стивена Кови. Русскоязычный немец Оскар Хартманн очень мудр.
В основном работаю по видоизмененному принципу Помодоро, 20 минут отдыха или дуракаваляния или хобби должны быть неминуемо скомпенсированы 40 минутами чисто рабочего времени, чего бы это не стоило, не ложись спать пока не доведешь время до нужной пропорции. Поэтому график работы на самого себя очень свободный.
Большая часть бизнеса сейчас всё-таки протекает в электронном виде - вайбер, скайп, разговоры по телефону, телеграмм. Сдал малорентабельные места в аренду или субаренду пусть и за небольшие деньги, но лучше чем каждый день терять кучу времени, а на выхлопе в конце месяца небольшая сумма в доход. Делегировал кое-какие полномочия людям с некоторым увеличением их зарплаты, освободилось время для размышлений и поиска новых путей. Мысли записываю на диктофон. После осмысления записываю план действий по претворению этой мысли, дробя проблему по известному в тайм-менеджменте методу швейцарского сыра с чёткими дедлайнами для каждого пункта.
Честно говоря, не подпишу.
Во-первых, я ничего не понимаю в адвокатской деятельности, от слова совсем.
Во-вторых, считаю все петиции дуриловкой от власти, созданной специально, чтобы направить протестное настроение в специально отведённое русло петиций, которые рассматривают формально и отписками от власти.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:53
Адвокат-юрист, в отличие от юриста-неадвоката, должен быть членом коллегии адвокатов по месту регистрации своего проживания, которая принимает решение как про выдачу, так и про отмену свидетельств на право осуществления адвокатской деятельности.
Таким образом, адвокат-юрист может под давлением коллегии адвокатов превратится из защитника права в пособника его нарушителя, что произошло, например, в деле Василия Стуса.
Поэтому вряд ли стоит ожидать эффективной защиты нарушенного права, например, от "прокурорского десанта", который пытается легализироваться в адвокатуре экстравагантным способом, проиграв дело по своему иску в суде:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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