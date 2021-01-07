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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2568256925702571

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:32

Свежая информация из коронавирусных отделений Киева

Заполняемость коек начала снижаться примерно с двадцатых чисел декабря. Касается всех уровней - в том числе кислородозависимых и пациентов на ИВЛ.
Основная часть медперсонала и их семей тоже переболела за октябрь-декабрь.
Зачем вводить на этом фоне локдаун - непонятно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:36

корона

  freeze написав:Прикольно конечно наша обезьяничье перед "мировой закулисой".
Весной у нас было мало случаев, но ввели локдаун из солидарности с Западом.
Осенью у нас было 15 000 новых случаев, но локдаун не вводили, потому что команды не было.
Сейчас как бы упало в два раза, пусть даже на бумаге, но вводим, потому что на Западе повсеместно вводят.
Вспоминается похабный анекдот - А где же логика ? (c)


А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе. Ждем техногенной глобальной катастрофы в этом году. Ну а вирус есть. Логики в борьбе с ним нет.
montagvide
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:52

  montagvide написав:А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе.


Уничтожаем не просто экономику, а старую экономику, отжившую свой срок. На её месте растет новая, основанная на искусственном интелекте, зеленой энергетике, тотальной роботизации. Пусть думают и работают теперь роботы. :!:
А мы как?
А очень просто. Нам безусловный базовый доход, стерилизация т.н. вакциной, чтоб не рожали себе подобных тунеядцев, сидеть дома на карантине, бухать и торговать акциями и битками. На следующем этапе переход к единому мировому правительству и единым деньгам. Победа мирового коммунизма, как обещали вам Маркс и Ульянов. Всё как вы учили в учебниках по научному коммунизму, всё как вы мечтали при райкомах.
Вы до сих пор не поняли сути современной эпохи и всего происходящего вокруг?!
Так я вам это кратко изложил.
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Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:56

Вполне возможно, что "глубинное государство" (заокеанское) сейчас захочет показать "перемоги".
Стоит только переключить твиттер и фейсбук в режим перемоги из режима зрады.
Вполне возможно, что "переможут" корону
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:11

  Вкладчик1234 написав:Вполне возможно, что "глубинное государство" (заокеанское) сейчас захочет показать "перемоги".


У тебя ошибочная информация. Правительство глубинного государства не за океаном. Оно у нас под боком. Самый главный на земле в Ватикане. Связь с нашим Создателем есть только у Папы. Только Его Святейшество представляет на земле Бога и руководит всеми нами, рабами Божиими. 8) 8) 8)
Libo
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