Заполняемость коек начала снижаться примерно с двадцатых чисел декабря. Касается всех уровней - в том числе кислородозависимых и пациентов на ИВЛ. Основная часть медперсонала и их семей тоже переболела за октябрь-декабрь. Зачем вводить на этом фоне локдаун - непонятно.
freeze написав:Прикольно конечно наша обезьяничье перед "мировой закулисой". Весной у нас было мало случаев, но ввели локдаун из солидарности с Западом. Осенью у нас было 15 000 новых случаев, но локдаун не вводили, потому что команды не было. Сейчас как бы упало в два раза, пусть даже на бумаге, но вводим, потому что на Западе повсеместно вводят. Вспоминается похабный анекдот - А где же логика ? (c)
А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе. Ждем техногенной глобальной катастрофы в этом году. Ну а вирус есть. Логики в борьбе с ним нет.
montagvide написав:А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе.
Уничтожаем не просто экономику, а старую экономику, отжившую свой срок. На её месте растет новая, основанная на искусственном интелекте, зеленой энергетике, тотальной роботизации. Пусть думают и работают теперь роботы. А мы как? А очень просто. Нам безусловный базовый доход, стерилизация т.н. вакциной, чтоб не рожали себе подобных тунеядцев, сидеть дома на карантине, бухать и торговать акциями и битками. На следующем этапе переход к единому мировому правительству и единым деньгам. Победа мирового коммунизма, как обещали вам Маркс и Ульянов. Всё как вы учили в учебниках по научному коммунизму, всё как вы мечтали при райкомах. Вы до сих пор не поняли сути современной эпохи и всего происходящего вокруг?! Так я вам это кратко изложил.
Вполне возможно, что "глубинное государство" (заокеанское) сейчас захочет показать "перемоги". Стоит только переключить твиттер и фейсбук в режим перемоги из режима зрады. Вполне возможно, что "переможут" корону
Вкладчик1234 написав:Вполне возможно, что "глубинное государство" (заокеанское) сейчас захочет показать "перемоги".
У тебя ошибочная информация. Правительство глубинного государства не за океаном. Оно у нас под боком. Самый главный на земле в Ватикане. Связь с нашим Создателем есть только у Папы. Только Его Святейшество представляет на земле Бога и руководит всеми нами, рабами Божиими.
antey1969 написав:Заполняемость коек начала снижаться примерно с двадцатых чисел декабря. Касается всех уровней - в том числе кислородозависимых и пациентов на ИВЛ. Основная часть медперсонала и их семей тоже переболела за октябрь-декабрь. Зачем вводить на этом фоне локдаун - непонятно.
теги: конспирология ... глобализация ... "загнать бы*** в стойло"... развите покорности масс... Найден новый способ влияния на массы, теперь этим способом будут пользоваться долго и постоянно . Было проверено что люди готовы "проглотить " а проглотить оказывается готовы многое ...теперь будете "глотать" это регулярно . Ограничение прав и свобод . Дальше всех заставят вставлять черенок от швабри в ....
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж_о_пе. Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру. Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в з_а_дницу". Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры. Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры. Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие ..., которые убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Украина".
Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим. Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."
Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж_о_п_а_х!!!!! Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
вы уже смирились со шваброй в Ж_о_п_е ( карантином \самоизоляцией ( напомню карцер - самое суровое наказание в тюрьме)призванное сломить волю заключенного \ локдауном \ вакцинами \ тестами \ делением людей \ иммунными паспортами \ закрытием границ \ ограничением свободы передвижения \ ограничением свободы общения ) теперь торгуетесь за подробности как часто , как глубоко , какой именно шваброй Это очень хорошое сравнение и лучше просто придумать нельзя . На этом фоне абсолютно НЕ важно : вирус искусственно создан или натуральный, вирус опасен или не опасен , для кого опасен, и все что касается вируса второстепенно , важно только то что ВЫ передали право управлять собой своей жизнью кому-то другому так глубоко так сильно как никогда ранее
P.S. на этом фоне проигрыш антиглобалиста Трампа пробивает на слезу , чуть ли не последний оплот прав и свобод был разрушен.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Ene 6, 2021 Este martes, el Ministerio de Justicia de Portugal informó que, según los resultados preliminares de la autopsia, no existe relación entre la aplicación de la vacuna y el fallecimiento de Acevedo, quien trabajaba en el Instituto de Oncología de Oporto.
“Se informa, sin ninguna referencia a la causa de la muerte, que es protegida por la secrecía de justicia, que los datos preliminares que resultaron de la autopsia médica-legal realizada hoy (5 de enero) no muestran ninguna relación entre la muerte y la vacuna a la que fue sometida”.
https://www.reporteindigo.com/latitud/m ... -alguna-0/ (Гуглоперевод - "Во вторник министерство юстиции Португалии сообщило, что, согласно предварительным результатам вскрытия, нет никакой связи между применением вакцины и смертью Асеведо, которая работала в Институте онкологии Порту.
«Сообщается, без какой-либо ссылки на причину смерти, которую защищает секретариат юстиции, что предварительные данные, полученные в результате судебно-медицинского вскрытия, проведенного сегодня (5 января), не показывают никакой связи между смертью и вакцина, которой он был подвергнут ».")
7 de enero de 2021 La autopsia de la enfermera Sonia Acevedo, fallecida 48 horas después de ser vacunada con la vacuna contra el COVID-19 producida por Pfizer ha demostrado que la dosis inoculada en la fallecida no tiene vinculación alguna, ya sea directa o indirecta con el fallecimiento de la enfermera.
Así lo ha informado mediante un comunicado oficial a la prensa el Ministerio de Justicia de Portugal. En la autopsia preliminar no han sido halladas evidencias que vinculen de ninguna manera la muerte de la enfermera con la vacuna. Para conocer la verdadera causa de su fallecimiento habrá que esperar hasta que se haga público el informe definitivo.
https://www.cordobabn.com/articulo/naci ... 72860.html (Гуглоперевод - "Вскрытие медсестры Сони Асеведо, которая умерла через 48 часов после вакцинации вакциной COVID-19, произведенной компанией Pfizer, показало, что доза, введенная умершему, не имеет прямой или косвенной связи со смертью пациента. медсестра.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Министерства юстиции Португалии. При предварительном вскрытии не было обнаружено никаких доказательств, позволяющих каким-либо образом связать смерть медсестры с вакциной. Чтобы узнать истинную причину его смерти, необходимо дождаться обнародования окончательного отчета.")
Все украинские и российские новостные сайты, активно сообщившие о смерти этой женщины от прививки, этих сообщений конечно же, чисто случайно, "не заметили", и, соответственно молчат, что смерть от прививки не подтверждена.
По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
Они полагают, что осложнения могут начаться как спустя несколько недель после болезни, так и спустя несколько месяцев. При этом, передает «МК», каждый третий пациент становится «в той или иной степени зависимым от постороннего ухода».
После изучения состояния 1837 человек (средний возраст 47 лет), перенесших коронавирус, стало понятно, что многих мучают последствия болезни даже спустя несколько месяцев после выздоровления. 86% из них заявили, что до болезни не имели проблем со здоровьем, после перенесенного коронавируса таковых осталось 6%. На усталость пожаловались 98% пациентов, 90% признались, что страдают от мышечной слабости, 88% — что испытывают проблемы со сном, а 87% пожаловались на боли. У многих снизилась трудоспособность.
antey1969 написав:Заполняемость коек начала снижаться примерно с двадцатых чисел декабря. Касается всех уровней - в том числе кислородозависимых и пациентов на ИВЛ. Основная часть медперсонала и их семей тоже переболела за октябрь-декабрь. Зачем вводить на этом фоне локдаун - непонятно.
В борьбе с ковидом было достаточно, мягко говоря, не совсем адекватных действий, но завтрашний локдаун это, пожалуй, апофигей.
Ene 6, 2021 Este martes, el Ministerio de Justicia de Portugal informó que, según los resultados preliminares de la autopsia, no existe relación entre la aplicación de la vacuna y el fallecimiento de Acevedo, quien trabajaba en el Instituto de Oncología de Oporto.
“Se informa, sin ninguna referencia a la causa de la muerte, que es protegida por la secrecía de justicia, que los datos preliminares que resultaron de la autopsia médica-legal realizada hoy (5 de enero) no muestran ninguna relación entre la muerte y la vacuna a la que fue sometida”.
https://www.reporteindigo.com/latitud/m ... -alguna-0/ (Гуглоперевод - "Во вторник министерство юстиции Португалии сообщило, что, согласно предварительным результатам вскрытия, нет никакой связи между применением вакцины и смертью Асеведо, которая работала в Институте онкологии Порту.
«Сообщается, без какой-либо ссылки на причину смерти, которую защищает секретариат юстиции, что предварительные данные, полученные в результате судебно-медицинского вскрытия, проведенного сегодня (5 января), не показывают никакой связи между смертью и вакцина, которой он был подвергнут ».")
7 de enero de 2021 La autopsia de la enfermera Sonia Acevedo, fallecida 48 horas después de ser vacunada con la vacuna contra el COVID-19 producida por Pfizer ha demostrado que la dosis inoculada en la fallecida no tiene vinculación alguna, ya sea directa o indirecta con el fallecimiento de la enfermera.
Así lo ha informado mediante un comunicado oficial a la prensa el Ministerio de Justicia de Portugal. En la autopsia preliminar no han sido halladas evidencias que vinculen de ninguna manera la muerte de la enfermera con la vacuna. Para conocer la verdadera causa de su fallecimiento habrá que esperar hasta que se haga público el informe definitivo.
https://www.cordobabn.com/articulo/naci ... 72860.html (Гуглоперевод - "Вскрытие медсестры Сони Асеведо, которая умерла через 48 часов после вакцинации вакциной COVID-19, произведенной компанией Pfizer, показало, что доза, введенная умершему, не имеет прямой или косвенной связи со смертью пациента. медсестра.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Министерства юстиции Португалии. При предварительном вскрытии не было обнаружено никаких доказательств, позволяющих каким-либо образом связать смерть медсестры с вакциной. Чтобы узнать истинную причину его смерти, необходимо дождаться обнародования окончательного отчета.")
Все украинские и российские новостные сайты, активно сообщившие о смерти этой женщины от прививки, этих сообщений конечно же, чисто случайно, "не заметили", и, соответственно молчат, что смерть от прививки не подтверждена.
1. Кто будет резать курицу, несущую золотые яйца? (вакцинацию). Медики - это "продавцы-консультанты" фарм-компаний, конечно они будут только нахваливать и защищать свой товар 2. А в чём причина? Не уж то короновирус? Или "осложнения"?
3. По факту - тут и новости нет, чтоб замечать. "Нужно дождаться окончательного отчёта". Пока это необоснованные попытки оправдаться