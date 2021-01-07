предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:53
предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:08
Цель?
Почему? Причины такого ожидания?
В Европе и США всё же есть. Те же США и Великобритания и сегодня на пиках и по числу новых случаев и по количеству смертей.
Ну а у нас...
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.
Mind the gap.
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