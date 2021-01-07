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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2569257025712572

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:53

  Libo написав: стерилизация т.н. вакциной, чтоб не рожали себе подобных тунеядцев,
предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:08

  montagvide написав:......
А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе.

Цель?

Ждем техногенной глобальной катастрофы в этом году.

Почему? Причины такого ожидания?

Ну а вирус есть. Логики в борьбе с ним нет.

В Европе и США всё же есть. Те же США и Великобритания и сегодня на пиках и по числу новых случаев и по количеству смертей.
Ну а у нас...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В Европе и США всё же есть.

Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.
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