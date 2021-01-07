Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2569257025712572 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 50 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 111 Додано: Чет 07 січ, 2021 22:53 Libo написав: стерилизация т.н. вакциной, чтоб не рожали себе подобных тунеядцев, стерилизация т.н. вакциной, чтоб не рожали себе подобных тунеядцев, предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми . предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми . "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3184 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6335 раз. Подякували: 665 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 23:08 montagvide написав: ......

А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе. ......А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе.

Цель?



Ждем техногенной глобальной катастрофы в этом году.

Почему? Причины такого ожидания?



Ну а вирус есть. Логики в борьбе с ним нет.

В Европе и США всё же есть. Те же США и Великобритания и сегодня на пиках и по числу новых случаев и по количеству смертей.

Ну а у нас... Цель?Почему? Причины такого ожидания?В Европе и США всё же есть. Те же США и Великобритания и сегодня на пиках и по числу новых случаев и по количеству смертей.Ну а у нас... ЛАД 2 Повідомлень: 18127 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4651 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 23:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: В Европе и США всё же есть. В Европе и США всё же есть.

Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно. Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.

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Повідомлень: 2641 З нами з: 06.08.19 Подякував: 636 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2569257025712572 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1715020

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