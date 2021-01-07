предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:53
предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:08
Цель?
Почему? Причины такого ожидания?
В Европе и США всё же есть. Те же США и Великобритания и сегодня на пиках и по числу новых случаев и по количеству смертей.
Ну а у нас...
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:18
Как Вы не понимаете!
Рептилоиды просто скрывают/фальсифицируют результаты для успокоения ширнармасс. В действительности от вакцины умирает в 100 раз больше людей, чем от короны.
(На всякий случай, для особо продвинутых - выше это сарказм).
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну да, то ли дело коронавирус - сразу без вскрытия видно что человек умер от короны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:22
Они надо признать действуют уже синхронно, не вырывают друг у друга маски, вакцинация с домов престарелых и мед.работников в один день. Так что всё стало по плану, новые Модена и Астразейнека. Всё в Европе пучком. Сегодня Италия жёлтая зона на 2 дня. Потом опять возврат к разноцветным. На местах разрешают немного послаблять, но не демонстративно отказываться от основной линии партии. Сейчас толку намного больше, чем вначале. Тоже смеються с ролика "Смелее, смелее!" при взятии Конгресса, поздравляют команду Байдена с адекватным ответом на порчу голосования за него любимого. Не боятся за доллар, странно, и не боятся за стабильность ЕС. Походу, глядя на моментальную смену криптозащиты Вотсаппа, блокировки Твиттера от Трампа, после взятия Конгресса, поняли что без технологий и РФ и Трамп это просто даже не знаю... не интересно что ли...
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:32
Не во всех странах Европы процессы протекают параллельно.
При сегодняшних британских пиках в Италии и Бельгии, например, снижается и заболеваемость, и смертность.
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И что? Это значит что в Италии и Бельгии можно выкинуть маски? Кому помогло зонирование при борьбе с эпидемией, чьи пограничники остановили вирус?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:29
vitaliy_berdinskikh
Маски нет.
Но строгость карантина может быть ниже, ограничения локдауна могут быть более мягкими или его вообще можно не вводить.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.
И с дополнением - агентство Рейтер точно такой же "продавец-консультант" фарм-компаний, ведь оно осмелилось опровергнуть святое - всем известную смерть от прививки Tiffany Dover (это тоже обсуждалось здесь):
(Кстати, точно так же умерла "известная певица" Пугачева -
Ну а по окончательному отчету Минюста Португалии - появится, выложу.
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