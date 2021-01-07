Додано: Чет 07 січ, 2021 23:22

vitaliy_berdinskikh написав: ЛАД написав: В Европе и США всё же есть. В Европе и США всё же есть.

Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно. Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.

Они надо признать действуют уже синхронно, не вырывают друг у друга маски, вакцинация с домов престарелых и мед.работников в один день. Так что всё стало по плану, новые Модена и Астразейнека. Всё в Европе пучком. Сегодня Италия жёлтая зона на 2 дня. Потом опять возврат к разноцветным. На местах разрешают немного послаблять, но не демонстративно отказываться от основной линии партии. Сейчас толку намного больше, чем вначале. Тоже смеються с ролика "Смелее, смелее!" при взятии Конгресса, поздравляют команду Байдена с адекватным ответом на порчу голосования за него любимого. Не боятся за доллар, странно, и не боятся за стабильность ЕС. Походу, глядя на моментальную смену криптозащиты Вотсаппа, блокировки Твиттера от Трампа, после взятия Конгресса, поняли что без технологий и РФ и Трамп это просто даже не знаю... не интересно что ли...