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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2570257125722573>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:53

  Libo написав: стерилизация т.н. вакциной, чтоб не рожали себе подобных тунеядцев,
предлодите каждому желающему стерилизоватся за вознаграждение в 1500 долларов и успехи будут более быстрыми .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:08

  montagvide написав:......
А логика говорит, что это - плановое уничтожение экономики в глобальном масштабе, ни как иначе.

Цель?

Ждем техногенной глобальной катастрофы в этом году.

Почему? Причины такого ожидания?

Ну а вирус есть. Логики в борьбе с ним нет.

В Европе и США всё же есть. Те же США и Великобритания и сегодня на пиках и по числу новых случаев и по количеству смертей.
Ну а у нас...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В Европе и США всё же есть.

Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:18

  yanyura написав:.....
(Гуглоперевод - "Во вторник министерство юстиции Португалии сообщило, что, согласно предварительным результатам вскрытия, нет никакой связи между применением вакцины и смертью Асеведо, которая работала в Институте онкологии Порту.
....

Как Вы не понимаете!
Рептилоиды просто скрывают/фальсифицируют результаты для успокоения ширнармасс. В действительности от вакцины умирает в 100 раз больше людей, чем от короны.
(На всякий случай, для особо продвинутых - выше это сарказм).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Как Вы не понимаете!
Рептилоиды просто скрывают/фальсифицируют результаты для успокоения ширнармасс.

Ну да, то ли дело коронавирус - сразу без вскрытия видно что человек умер от короны.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:В Европе и США всё же есть.

Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.

Они надо признать действуют уже синхронно, не вырывают друг у друга маски, вакцинация с домов престарелых и мед.работников в один день. Так что всё стало по плану, новые Модена и Астразейнека. Всё в Европе пучком. Сегодня Италия жёлтая зона на 2 дня. Потом опять возврат к разноцветным. На местах разрешают немного послаблять, но не демонстративно отказываться от основной линии партии. Сейчас толку намного больше, чем вначале. Тоже смеються с ролика "Смелее, смелее!" при взятии Конгресса, поздравляют команду Байдена с адекватным ответом на порчу голосования за него любимого. Не боятся за доллар, странно, и не боятся за стабильность ЕС. Походу, глядя на моментальную смену криптозащиты Вотсаппа, блокировки Твиттера от Трампа, после взятия Конгресса, поняли что без технологий и РФ и Трамп это просто даже не знаю... не интересно что ли...
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:В Европе и США всё же есть.

Нету, особенно в Европе. Страх и огульное запрещение того что хватает смелости запретить - это не логика и уж точно не научный подход. Если бы была хотя бы логика все страны ЕС действовали бы одинаково и синхронно.

Не во всех странах Европы процессы протекают параллельно.
При сегодняшних британских пиках в Италии и Бельгии, например, снижается и заболеваемость, и смертность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не во всех странах Европы процессы протекают параллельно.
При сегодняшних британских пиках в Италии и Бельгии, например, снижается и заболеваемость, и смертность.

И что? Это значит что в Италии и Бельгии можно выкинуть маски? Кому помогло зонирование при борьбе с эпидемией, чьи пограничники остановили вирус?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:29

vitaliy_berdinskikh
Маски нет.
Но строгость карантина может быть ниже, ограничения локдауна могут быть более мягкими или его вообще можно не вводить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Медики - это "продавцы-консультанты" фарм-компаний, конечно они будут только нахваливать и защищать свой товар

Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.
И с дополнением - агентство Рейтер точно такой же "продавец-консультант" фарм-компаний, ведь оно осмелилось опровергнуть святое - всем известную смерть от прививки Tiffany Dover (это тоже обсуждалось здесь):
Fact check: Nurse who fainted after COVID-19 vaccine did not die
By Reuters Staff

Update January 4, 2021: Including comment from Ancestry in paragraph 10.

https://www.reuters.com/article/uk-fact ... SKBN29629G

(Кстати, точно так же умерла "известная певица" Пугачева - https://bykvu.com/ru/bukvy/crochno-puga ... -babushki/)

Ну а по окончательному отчету Минюста Португалии - появится, выложу.
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