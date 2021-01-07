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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2570257125722573 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 50 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 111 Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:35 yanyura написав: Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации. Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.

Почему не решение печерского суда? Почему не решение печерского суда? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13758 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7516 раз. Подякували: 3605 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:46 : Профессор Школы общественного здравоохранения Йельского университета не моется уже пять лет и утверждает, что в этом нет ничего плохого или вредного.



Доктор Джеймс Хэмблин рассказал BBC, что к отсутствию привычных водных процедур «привыкаешь и чувствуешь себя совершенно нормально»



Профессор Йельского университета, специализирующийся на профилактической медицине, пояснил, что «перестал мыться, а жизнь продолжилась». «Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени (а также денег и воды) тратится нами впустую?» — писал доктор в книге «Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше».

https://m.rosbalt.ru/style/2021/01/07/1881118.html Бывает и такое ЛАД 2 Повідомлень: 18131 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4651 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:50 Вкладчик1234 написав: yanyura написав: Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации. Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.

Почему не решение печерского суда? Почему не решение печерского суда?

Действительно странная ссылка на Министерство юстиции Португалии. Неужели оно курирует португальские больницы? Наконец, если у медсестры найдутся активные родственники, то министерское заключение может оказаться, по крайней мере, преждевременным, а может даже и ложным.

Например, у нас расследование смертей в больницах начинается, прежде всего, с работы комиссий Министерства охраны здоровья и его территориальных органов: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a05#Text Действительно странная ссылка на Министерство юстиции Португалии. Неужели оно курирует португальские больницы? Наконец, если у медсестры найдутся активные родственники, то министерское заключение может оказаться, по крайней мере, преждевременным, а может даже и ложным.Например, у нас расследование смертей в больницах начинается, прежде всего, с работы комиссий Министерства охраны здоровья и его территориальных органов: Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 896 З нами з: 29.08.18 Подякував: 386 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2570257125722573 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1715086

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19