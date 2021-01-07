Профессор Школы общественного здравоохранения Йельского университета не моется уже пять лет и утверждает, что в этом нет ничего плохого или вредного.
Доктор Джеймс Хэмблин рассказал BBC, что к отсутствию привычных водных процедур «привыкаешь и чувствуешь себя совершенно нормально»
Профессор Йельского университета, специализирующийся на профилактической медицине, пояснил, что «перестал мыться, а жизнь продолжилась». «Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени (а также денег и воды) тратится нами впустую?» — писал доктор в книге «Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше».
yanyura написав:Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.
Почему не решение печерского суда?
Действительно странная ссылка на Министерство юстиции Португалии. Неужели оно курирует португальские больницы? Наконец, если у медсестры найдутся активные родственники, то министерское заключение может оказаться, по крайней мере, преждевременным, а может даже и ложным. Например, у нас расследование смертей в больницах начинается, прежде всего, с работы комиссий Министерства охраны здоровья и его территориальных органов: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a05#Text
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yanyura написав:Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.
Почему не решение печерского суда?
Действительно странная ссылка на Министерство юстиции Португалии. Неужели оно курирует португальские больницы? Наконец, если у медсестры найдутся активные родственники, то министерское заключение может оказаться, по крайней мере, преждевременным, а может даже и ложным. Например, у нас расследование смертей в больницах начинается, прежде всего, с работы комиссий Министерства охраны здоровья и его территориальных органов: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a05#Text
Весьма удивлен, что человек, представляющий себя юристом, постоянно приводящий ссылки на международные правовые документы, не смог сделать элементарную вещь - поинтересоваться, что из себя представляет Министерство юстиции Португалии. А требовалось всего лишь в поиске Гугла написать три слова "Министерство юстиции Португалии". И тогда юрист узнал бы, что в его состав, среди других, входят следующие агентства:
- Национальный институт судебной медицины - Центр судебных исследований - Комиссия по защите жертв преступлений
Или вы считаете, что Португалия обязана строго копировать украинские структуру и систему экспертиз?
Ссылки специально не привожу, сделайте хоть что-то самостоятельно
Німеччина та Британія більше тисячі мерців Штати більше 4 тис за 24 години
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".