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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2570257125722573

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:35

  yanyura написав:Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.

Почему не решение печерского суда? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:46

Бывает и такое :) :
Профессор Школы общественного здравоохранения Йельского университета не моется уже пять лет и утверждает, что в этом нет ничего плохого или вредного.

Доктор Джеймс Хэмблин рассказал BBC, что к отсутствию привычных водных процедур «привыкаешь и чувствуешь себя совершенно нормально»

Профессор Йельского университета, специализирующийся на профилактической медицине, пояснил, что «перестал мыться, а жизнь продолжилась». «Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени (а также денег и воды) тратится нами впустую?» — писал доктор в книге «Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше».

https://m.rosbalt.ru/style/2021/01/07/1881118.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:50

  Вкладчик1234 написав:
  yanyura написав:Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.

Почему не решение печерского суда? :)

Действительно странная ссылка на Министерство юстиции Португалии. Неужели оно курирует португальские больницы? Наконец, если у медсестры найдутся активные родственники, то министерское заключение может оказаться, по крайней мере, преждевременным, а может даже и ложным.
Например, у нас расследование смертей в больницах начинается, прежде всего, с работы комиссий Министерства охраны здоровья и его территориальных органов: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a05#Text
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:51

Вакцина от коронавируса COVID-19 компании Moderna, вероятно, может защищать от болезни на срок до нескольких лет

https://ru.espreso.tv/news/2021/01/07/moderna_zayavlyaet_chto_ee_covid_vakcyna_mozhet_dat_zaschytu_na_neskolko_let
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/spgkRD59uss там есть о корогавирусе по таймкоду
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:39

  Igneus написав:
  Вкладчик1234 написав:
  yanyura написав:Конечно же, вы абсолютно правы, только не медики, а Министерство юстиции Португалии, ведь именно оно сообщило об отсутствии доказательства смерти от вакцинации.

Почему не решение печерского суда? :)

Действительно странная ссылка на Министерство юстиции Португалии. Неужели оно курирует португальские больницы? Наконец, если у медсестры найдутся активные родственники, то министерское заключение может оказаться, по крайней мере, преждевременным, а может даже и ложным.
Например, у нас расследование смертей в больницах начинается, прежде всего, с работы комиссий Министерства охраны здоровья и его территориальных органов: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a05#Text

Весьма удивлен, что человек, представляющий себя юристом, постоянно приводящий ссылки на международные правовые документы, не смог сделать элементарную вещь - поинтересоваться, что из себя представляет Министерство юстиции Португалии. А требовалось всего лишь в поиске Гугла написать три слова "Министерство юстиции Португалии". И тогда юрист узнал бы, что в его состав, среди других, входят следующие агентства:
- Национальный институт судебной медицины
- Центр судебных исследований
- Комиссия по защите жертв преступлений

Или вы считаете, что Португалия обязана строго копировать украинские структуру и систему экспертиз?

Ссылки специально не привожу, сделайте хоть что-то самостоятельно :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 05:58

Німеччина та Британія більше тисячі мерців
Штати більше 4 тис за 24 години
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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