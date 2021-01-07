Почему не решение печерского суда?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:35
Почему не решение печерского суда?
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:46
Бывает и такое :
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:50
Действительно странная ссылка на Министерство юстиции Португалии. Неужели оно курирует португальские больницы? Наконец, если у медсестры найдутся активные родственники, то министерское заключение может оказаться, по крайней мере, преждевременным, а может даже и ложным.
Например, у нас расследование смертей в больницах начинается, прежде всего, с работы комиссий Министерства охраны здоровья и его территориальных органов:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:51
Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:39
Весьма удивлен, что человек, представляющий себя юристом, постоянно приводящий ссылки на международные правовые документы, не смог сделать элементарную вещь - поинтересоваться, что из себя представляет Министерство юстиции Португалии. А требовалось всего лишь в поиске Гугла написать три слова "Министерство юстиции Португалии". И тогда юрист узнал бы, что в его состав, среди других, входят следующие агентства:
Или вы считаете, что Португалия обязана строго копировать украинские структуру и систему экспертиз?
Ссылки специально не привожу, сделайте хоть что-то самостоятельно
Додано: П'ят 08 січ, 2021 05:58
Німеччина та Британія більше тисячі мерців
Штати більше 4 тис за 24 години
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 08 січ, 2021 07:09
мало.
Уханьке до Испанки ещё далеко,но появилась новая прошивка VOC 202012/01 "Британка"
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:17
Ноль смертей за сутки - Австралия, Новая Зеландия, Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Исландия - каждая страна сама выбирает свой путь поведения и получает соответствующий результат.
И воздастся каждому по делам его (с)
А так да американцы увлеклись политикой, и сразу обновили свои "рекорды" + 274 000 новых случая за сутки, 4134 умерших.
+ 274 000, это больше, чем во всех странах Европы вместе взятых. В основном благодаря данным из США обновлен и мировой антирекорд пандемии + 821 000 новый случай.
Половина новых случаев в мире -всего в трёх странах США, Бразилии, Великобритании.
Умирают от коронавируса в основном за прошедшие сутки в четырех странах - США, Великобритании, Германии и Бразилии - 53 % от общего числа умерших.
Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Забавно.
Верховный лидер Ирана запретил ввозить вакцины от коронавируса из Великобритании и США.
Тегеран активно разрабатывает собственную вакцину, первые добровольцы уже сделали прививки.
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