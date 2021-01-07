Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:17

Ukrainian написав: Німеччина та Британія більше тисячі мерців

Штати більше 4 тис за 24 години Німеччина та Британія більше тисячі мерцівШтати більше 4 тис за 24 години

Ноль смертей за сутки - Австралия, Новая Зеландия, Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Исландия - каждая страна сама выбирает свой путь поведения и получает соответствующий результат.И воздастся каждому по делам его (с)А так да американцы увлеклись политикой, и сразу обновили свои "рекорды" + 274 000 новых случая за сутки, 4134 умерших.+ 274 000, это больше, чем во всех странах Европы вместе взятых. В основном благодаря данным из США обновлен и мировой антирекорд пандемии + 821 000 новый случай.Половина новых случаев в мире -всего в трёх странах США, Бразилии, Великобритании.Умирают от коронавируса в основном за прошедшие сутки в четырех странах - США, Великобритании, Германии и Бразилии - 53 % от общего числа умерших.Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролемОстаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин