И они нам еще рассказывают про их лучшую медицину в мире.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:10
И они нам еще рассказывают про их лучшую медицину в мире.
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 08 січ, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:11
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:13
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