Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:10
Ukrainian написав:
Німеччина та Британія більше тисячі мерців
Штати більше 4 тис за 24 години
И они нам еще рассказывают про их лучшую медицину в мире.
Востаннє редагувалось
andrein
в П'ят 08 січ, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
andrein
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:11
freeze написав:
Забавно.
Верховный лидер Ирана запретил ввозить вакцины от коронавируса из Великобритании и США.
Тегеран активно разрабатывает собственную вакцину, первые добровольцы уже сделали прививки.
Возможно для себя они и правы.
Ratatui
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:13
freeze написав:
Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.
я свой первый Mi band 2 купил года 4 тому назад.
и ничего прикольней как поставить минимум 10 000 шагов в день не придумал.
На самом деле за день набирается 20к шагов.
Что как бы незаметно, и не много.
Правда от КОВИД это не спасло, но все же
justit
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:18
freeze написав:
Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.
Куда смотрит полиция? Почему не задержала злостного нарушителя карантина? Сколько умерших от ковида бабушке на твоей совести?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:25
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.
Куда смотрит полиция? Почему не задержала злостного нарушителя карантина? Сколько умерших от ковида бабушке на твоей совести?
А когда был запрет ходить ?
Ни одной бабушки не пострадало. Собственно даже насморка ни разу в прошлом году не было, и температура выше 36,9 ни разу не поднималась за год.
freeze
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:26
freeze написав:
А когда был запрет ходить ?
С 17 марта.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:27
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
А когда был запрет ходить ?
С 17 марта.
Не ври. Никто никогда не запрещал ходить по улицам.
freeze
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:30
Очередная дуриловка.
Фокстрот работает, Эпицентр работает, хотя у них меньше 60 процентов товара, разрешенного при локдауне к продаже, и они должны быть закрыты на замок. Строительные рынки на свежем воздухе закрыты.
freeze
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:31
freeze написав:
Не ври. Никто никогда не запрещал ходить по улицам.
Запрещали некоторым категориям граждан выходить из дома.
Впрочем, "Если у Вас нету дома"... (С)
Luk_v
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:35
freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
А когда был запрет ходить ?
С 17 марта.
Не ври. Никто никогда не запрещал ходить по улицам.
Запрещали.
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/ ... 27588.html
Кабінет міністрів ввів нові обмеження, згідно з якими забороняється ходити в парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки та прибережні зони. Домашніх тварин дозволяється вигулювати одній людині і, крім цього, з собою завжди повинні бути документи.
А вот тут юристо-журналисты несут ахинею пытаясь разъяснить населению ахинею из постановления Кабинета министров
https://biz.ligazakon.net/ru/news/19434 ... go-rezhima
Ну и вообще, ты как сознательный ковидиот более полугода поучающих "ковидиотов" типа меня должен сам понимать что выходить на улицу в условиях пандемии - это способствовать распространению коронавируса и убивать бабушке. Ты что, хочешь как в Ломбардии, горы трупов?
https://lenta.ru/news/2020/03/22/grob_grob/
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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