RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25722573257425752576>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:10

  Ukrainian написав:Німеччина та Британія більше тисячі мерців
Штати більше 4 тис за 24 години

И они нам еще рассказывают про их лучшую медицину в мире. :)
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 08 січ, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 999
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:11

  freeze написав:Забавно.

Верховный лидер Ирана запретил ввозить вакцины от коронавируса из Великобритании и США.
Тегеран активно разрабатывает собственную вакцину, первые добровольцы уже сделали прививки.


Возможно для себя они и правы.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7483
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:13

  freeze написав:Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.


я свой первый Mi band 2 купил года 4 тому назад.
и ничего прикольней как поставить минимум 10 000 шагов в день не придумал.
На самом деле за день набирается 20к шагов.
Что как бы незаметно, и не много.
Правда от КОВИД это не спасло, но все же :)
justit
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:18

  freeze написав:Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.

Куда смотрит полиция? Почему не задержала злостного нарушителя карантина? Сколько умерших от ковида бабушке на твоей совести? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 06.08.19
Подякував: 632 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Отлично. Похудел. Прохожу 10-15 тысяч шагов в день.

Куда смотрит полиция? Почему не задержала злостного нарушителя карантина? Сколько умерших от ковида бабушке на твоей совести? :mrgreen:


А когда был запрет ходить ?
Ни одной бабушки не пострадало. Собственно даже насморка ни разу в прошлом году не было, и температура выше 36,9 ни разу не поднималась за год.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19790
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4732 раз.
Подякували: 7466 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:А когда был запрет ходить ?

С 17 марта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 06.08.19
Подякував: 632 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:А когда был запрет ходить ?

С 17 марта.

Не ври. Никто никогда не запрещал ходить по улицам.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19790
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4732 раз.
Подякували: 7466 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:30

Очередная дуриловка.
Фокстрот работает, Эпицентр работает, хотя у них меньше 60 процентов товара, разрешенного при локдауне к продаже, и они должны быть закрыты на замок.
Строительные рынки на свежем воздухе закрыты.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19790
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4732 раз.
Подякували: 7466 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:31

  freeze написав:Не ври. Никто никогда не запрещал ходить по улицам.

Запрещали некоторым категориям граждан выходить из дома.
Впрочем, "Если у Вас нету дома"... (С)
Luk_v
 
Повідомлень: 56
З нами з: 21.03.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:35

  freeze написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:А когда был запрет ходить ?

С 17 марта.

Не ври. Никто никогда не запрещал ходить по улицам.

Запрещали.
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/ ... 27588.html
Кабінет міністрів ввів нові обмеження, згідно з якими забороняється ходити в парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки та прибережні зони. Домашніх тварин дозволяється вигулювати одній людині і, крім цього, з собою завжди повинні бути документи.

А вот тут юристо-журналисты несут ахинею пытаясь разъяснить населению ахинею из постановления Кабинета министров
https://biz.ligazakon.net/ru/news/19434 ... go-rezhima

Ну и вообще, ты как сознательный ковидиот более полугода поучающих "ковидиотов" типа меня должен сам понимать что выходить на улицу в условиях пандемии - это способствовать распространению коронавируса и убивать бабушке. Ты что, хочешь как в Ломбардии, горы трупов? :mrgreen:
https://lenta.ru/news/2020/03/22/grob_grob/
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 06.08.19
Подякував: 632 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25722573257425752576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, ЛАД і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715217
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.