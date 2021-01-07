Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:43

freeze написав: Ты что глуповатый )) Ты что глуповатый ))

Ты топишь за карантины и маски, при этом сам активно перемещаешься по городу тоесть нарушаешь те самые правила изоляции за которые агитируешь. А глуповатый я, который говорит что запреты на передвижения и работу бизнеса это глупо.К слову, в другой теме растопырив пальцы и натянув малиновый пиджак ты говорил что тебе виднее куда должен бегать за зарплатой твой наёмный работник. Это опять же конфликтует с твоей поддержкой борьбы с коронавирусом методом изоляции поскольку работник вынужден выходить лишний раз из дома и переться в банкомат чтобы снять там зараженную коронавирусом наличку.Но я не удивлён.