Речь как бы обо мне была.
Нет времени гуглить, занимаюсь продажами онлайн )) Но по-моему у нас никаким категориям не запрещали выходить из дома, разве что может рекомендовали.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:36
Речь как бы обо мне была.
Нет времени гуглить, занимаюсь продажами онлайн )) Но по-моему у нас никаким категориям не запрещали выходить из дома, разве что может рекомендовали.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Замечательно что очередное де*** ограничение игнорируется бизнесом. А ты сиди дома и не шляйся по фокстротам и эпицентрам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:38
Ты что глуповатый ))
Всё онлайн, фото и видео из Фокстрота и Эпицентра в сети.
У меня сегодня обычный рабочий день, за компьютером. С утра уже на хлебушек с маслом я заработал
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ты топишь за карантины и маски, при этом сам активно перемещаешься по городу тоесть нарушаешь те самые правила изоляции за которые агитируешь. А глуповатый я, который говорит что запреты на передвижения и работу бизнеса это глупо.
К слову, в другой теме растопырив пальцы и натянув малиновый пиджак ты говорил что тебе виднее куда должен бегать за зарплатой твой наёмный работник. Это опять же конфликтует с твоей поддержкой борьбы с коронавирусом методом изоляции поскольку работник вынужден выходить лишний раз из дома и переться в банкомат чтобы снять там зараженную коронавирусом наличку.
Но я не удивлён.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:46
Опять врёшь, ты всегда стабилен )))
Когда я призывал закрывать что-то Исключительно ношение масок, социальная дистанция, чистые руки и вакцинация.
Ты как всегда пытаешься залесть туда где не понимаешь.
Я ФОП, выдаю зарплату наличкой, могу согласно законодательства так делать.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В тему реклама подъехала.
Вы боитесь коронавируса, но являетесь сторонником здорового образа жизни? Костюм пчеловода - то что вам нужно
Встроенная маска позволяет выхаживать норму 10 тысяч шагов без какого-либо дискомфорта от ношения маски.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:06
vitaliy_berdinskikh
У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:12
Обрадую тебя: в АТБ зону в которой продаются непродовольственные товары огородили а-ля полицейской лентой. Так победим коронавирус! Увидев наш де*** коронавирус испугается и убежит в Великобританию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не отличаешь сарказм от истерики? Плохи твои дела, коллега. (смайлик с автомобилем скорой медицинской помощи)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Действенность вакцины компаний BioNTech и Pfizer против определенных видов мутаций коронавируса подтвердили лабораторные исследования американского производителя и ученых из Университета Техаса.
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке. Об этом в четверг, 7 января, сообщило онлайн-издание The New York Times
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