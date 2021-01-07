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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2573257425752576>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:36

  Luk_v написав:
  freeze написав:Не ври. Никто никогда не запрещал ходить по улицам.

Запрещали некоторым категориям граждан выходить из дома.
Впрочем, "Если у Вас нету дома"... (С)


Речь как бы обо мне была.
Нет времени гуглить, занимаюсь продажами онлайн )) Но по-моему у нас никаким категориям не запрещали выходить из дома, разве что может рекомендовали.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Очередная дуриловка.
Фокстрот работает, Эпицентр работает, хотя у них меньше 60 процентов товара, разрешенного при локдауне к продаже, и они должны быть закрыты на замок.

Замечательно что очередное де*** ограничение игнорируется бизнесом. А ты сиди дома и не шляйся по фокстротам и эпицентрам.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Очередная дуриловка.
Фокстрот работает, Эпицентр работает, хотя у них меньше 60 процентов товара, разрешенного при локдауне к продаже, и они должны быть закрыты на замок.

Замечательно что очередное де*** ограничение игнорируется бизнесом. А ты сиди дома и не шляйся по фокстротам и эпицентрам.


Ты что глуповатый )) :wink:
Всё онлайн, фото и видео из Фокстрота и Эпицентра в сети.
У меня сегодня обычный рабочий день, за компьютером. С утра уже на хлебушек с маслом я заработал :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Ты что глуповатый ))

Ты топишь за карантины и маски, при этом сам активно перемещаешься по городу тоесть нарушаешь те самые правила изоляции за которые агитируешь. А глуповатый я, который говорит что запреты на передвижения и работу бизнеса это глупо.

К слову, в другой теме растопырив пальцы и натянув малиновый пиджак ты говорил что тебе виднее куда должен бегать за зарплатой твой наёмный работник. Это опять же конфликтует с твоей поддержкой борьбы с коронавирусом методом изоляции поскольку работник вынужден выходить лишний раз из дома и переться в банкомат чтобы снять там зараженную коронавирусом наличку.

Но я не удивлён.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Ты что глуповатый ))

Ты топишь за карантины и маски, при этом сам активно перемещаешься по городу тоесть нарушаешь те самые правила изоляции за которые агитируешь. А глуповатый я, который говорит что запреты на передвижения и работу бизнеса это глупо.

К слову, в другой теме растопырив пальцы и натянув малиновый пиджак ты говорил что тебе виднее куда должен бегать за зарплатой твой наёмный работник. Это опять же конфликтует с твоей поддержкой борьбы с коронавирусом методом изоляции поскольку работник вынужден выходить лишний раз из дома и переться в банкомат чтобы снять там зараженную коронавирусом наличку.

Но я не удивлён.


Опять врёшь, ты всегда стабилен )))
Когда я призывал закрывать что-то :lol: Исключительно ношение масок, социальная дистанция, чистые руки и вакцинация.

Ты как всегда пытаешься залесть туда где не понимаешь.
Я ФОП, выдаю зарплату наличкой, могу согласно законодательства так делать. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В тему реклама подъехала.

Вы боитесь коронавируса, но являетесь сторонником здорового образа жизни? Костюм пчеловода - то что вам нужно https://medoprom.net/p711954327-kurtka-maskoj-evro.html
Встроенная маска позволяет выхаживать норму 10 тысяч шагов без какого-либо дискомфорта от ношения маски.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:06

vitaliy_berdinskikh
У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:12

  freeze написав:Очередная дуриловка.
Фокстрот работает, Эпицентр работает, хотя у них меньше 60 процентов товара, разрешенного при локдауне к продаже, и они должны быть закрыты на замок.
Строительные рынки на свежем воздухе закрыты.

Обрадую тебя: в АТБ зону в которой продаются непродовольственные товары огородили а-ля полицейской лентой. Так победим коронавирус! :mrgreen: Увидев наш де*** коронавирус испугается и убежит в Великобританию.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Кучинелли написав:У тебя истерика?Или крыша поехала?

Не отличаешь сарказм от истерики? Плохи твои дела, коллега. (смайлик с автомобилем скорой медицинской помощи)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Действенность вакцины компаний BioNTech и Pfizer против определенных видов мутаций коронавируса подтвердили лабораторные исследования американского производителя и ученых из Университета Техаса.

Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке. Об этом в четверг, 7 января, сообщило онлайн-издание The New York Times 
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