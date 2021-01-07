Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2573257425752576 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 50 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 111 Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:40 Кучинелли написав: vitaliy_berdinskikh

У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться. У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться.

#какакурт

Чел пишет,желает делиться...Думаю нужен доход,иначе самодастоточный,по моему мнению не стал бы лезть в блогинг и т.п. да и куча ссылей по поиску работы,монетизаций и т.д.

Харьковчанин,не удивлюсь если и лыжник

https://medium.com/@vitaliy_r2

Хошь читай,хошь-нет.Лично мне он не импонировал сразу с первых своих месаг и + своих рефок,но с 1-3%% его посылов я согласен. #какакуртЧел пишет,желает делиться...Думаю нужен доход,иначе самодастоточный,по моему мнению не стал бы лезть в блогинг и т.п.да и куча ссылей по поиску работы,монетизаций и т.д.Харьковчанин,не удивлюсь если и лыжникХошь читай,хошь-нет.Лично мне он не импонировал сразу с первых своих месаг и + своих рефок,но с 1-3%% его посылов я согласен. Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 12:46, всього редагувалось 2 разів. Мизантрóп

Повідомлень: 5102 З нами з: 03.12.14 Подякував: 796 раз. Подякували: 921 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин

Может быть просто закончились дровишки? Те пенсионеры, которые катались на маршрутках, уже или получили иммунитет, или в лучшем мире. Остальные сидят по домам и не собираются отходить на тот свет. Может быть просто закончились дровишки? Те пенсионеры, которые катались на маршрутках, уже или получили иммунитет, или в лучшем мире. Остальные сидят по домам и не собираются отходить на тот свет. safonovstanislav Повідомлень: 3103 З нами з: 10.05.14 Подякував: 283 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2573257425752576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1715217

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19