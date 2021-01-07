Кучинелли написав:vitaliy_berdinskikh У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться.
#какакурт Чел пишет,желает делиться...Думаю нужен доход,иначе самодастоточный,по моему мнению не стал бы лезть в блогинг и т.п. да и куча ссылей по поиску работы,монетизаций и т.д. Харьковчанин,не удивлюсь если и лыжник https://medium.com/@vitaliy_r2 Хошь читай,хошь-нет.Лично мне он не импонировал сразу с первых своих месаг и + своих рефок,но с 1-3%% его посылов я согласен.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 12:46, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин
Может быть просто закончились дровишки? Те пенсионеры, которые катались на маршрутках, уже или получили иммунитет, или в лучшем мире. Остальные сидят по домам и не собираются отходить на тот свет.