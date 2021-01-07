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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:40

  Кучинелли написав:vitaliy_berdinskikh
У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться.

#какакурт :D
Чел пишет,желает делиться...Думаю нужен доход,иначе самодастоточный,по моему мнению не стал бы лезть в блогинг и т.п. :roll: да и куча ссылей по поиску работы,монетизаций и т.д.
Харьковчанин,не удивлюсь если и лыжник :D
https://medium.com/@vitaliy_r2
Хошь читай,хошь-нет.Лично мне он не импонировал сразу с первых своих месаг и + своих рефок,но с 1-3%% его посылов я согласен.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 12:46, всього редагувалось 2 разів.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин

Может быть просто закончились дровишки? Те пенсионеры, которые катались на маршрутках, уже или получили иммунитет, или в лучшем мире. Остальные сидят по домам и не собираются отходить на тот свет.
safonovstanislav
 
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