Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:31

yanyura написав: Весьма удивлен, что человек, представляющий себя юристом, постоянно приводящий ссылки на международные правовые документы, не смог сделать элементарную вещь - поинтересоваться, что из себя представляет Министерство юстиции Португалии. А требовалось всего лишь в поиске Гугла написать три слова "Министерство юстиции Португалии". И тогда юрист узнал бы, что в его состав, среди других, входят следующие агентства:



- Национальный институт судебной медицины

- Центр судебных исследований

- Комиссия по защите жертв преступлений



Или вы считаете, что Португалия обязана строго копировать украинские структуру и систему экспертиз?



Ссылки специально не привожу, сделайте хоть что-то самостоятельно Весьма удивлен, что человек, представляющий себя юристом, постоянно приводящий ссылки на международные правовые документы, не смог сделать элементарную вещь - поинтересоваться, что из себя представляет Министерство юстиции Португалии. А требовалось всего лишь в поиске Гугла написать три слова "Министерство юстиции Португалии". И тогда юрист узнал бы, что в его состав, среди других, входят следующие агентства:- Национальный институт судебной медицины- Центр судебных исследований- Комиссия по защите жертв преступленийИли вы считаете, что Португалия обязана строго копировать украинские структуру и систему экспертиз?Ссылки специально не привожу, сделайте хоть что-то самостоятельно

насильственных преступлений

насилия в семье

Утро вечера мудренее!Не переходите на обсуждение личности, а обсуждайте проблему, а то ведьудача когда-то уже отвернулась от Вас в случае с, на которого Вы сослались, даже не подозревая, что он предлагал лишать людей наследства.Итак, есть трагическое, но интересное дело, которое посвящено халатности португальских медиков:С юридической точки зрения дело интересно не только только тем, что решение в нем принимала Большая Палата Евросуда, но и особым мнением португальского судьи, который был отмечен большинством юристов, как автор многочисленных и замечательных особых мнений, тем более, что в этом случае он снова встал на сторону человека даже против своего государства, которое, к сожалению, не переизбрало его на новый срок.Так вот, продолжительное расследование в деле о смерти пациента португальской больницы, примерно также как и в Украине, проводили, а не Министерство юстиции Португалии в столь короткий срок после смерти медсестры от вакцинации.Что касается Министерства юстиции Португалии, то оно несет ответственность за португальскую судебную систему, а не за здравоохранение.Например, упомянутый ВамиМинистерства юстиции Португалии не имеет никакого отношения к медицине и всего лишь служит дляКроме того,Министерства юстиции Португалии является государственным учреждением при Министерстве юстиции Португалии, которая отвечает за проведение подготовительных расследований и сбор доказательств всвязи с требованиями выплаты государством, а не жертвам халатности врачей:Вместе с тем,при Министерстве юстиции Португалии проводит судебно-медицинские экспертизы, а поскольку дело по эпизоду смерти медсестры португальскими судами еще не рассматривается, то и не может существовать заключения эксперта этого института, и даже когда оно появится, то оно будет исследоваться в судебном заседании, оцениваться судом наряду с другими доказательствами и не будет иметь для суда заранее установленной силы:Наконец, я могу Вас понять только в том случае, если Вы, например, находились поздней ночью на государственной службе, связанной с формированием нужного государству общественного мнения, и у Вас не было иного выхода, как только в очередной раз занять позицию в интересах Вашего работодателя против права человека.