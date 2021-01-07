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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25732574257525762577>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Действенность вакцины компаний BioNTech и Pfizer против определенных видов мутаций коронавируса подтвердили лабораторные исследования американского производителя и ученых из Университета Техаса.

Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке. Об этом в четверг, 7 января, сообщило онлайн-издание The New York Times 
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:40

  Кучинелли написав:vitaliy_berdinskikh
У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться.

#какакурт :D
Чел пишет,желает делиться...Думаю нужен доход,иначе самодастоточный,по моему мнению не стал бы лезть в блогинг и т.п. :roll: да и куча ссылей по поиску работы,монетизаций и т.д.
Харьковчанин,не удивлюсь если и лыжник :D
https://medium.com/@vitaliy_r2
Хошь читай,хошь-нет.Лично мне он не импонировал сразу с первых своих месаг и + своих рефок,но с 1-3%% его посылов я согласен.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 12:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин

Может быть просто закончились дровишки? Те пенсионеры, которые катались на маршрутках, уже или получили иммунитет, или в лучшем мире. Остальные сидят по домам и не собираются отходить на тот свет.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:52

Для Igneus :) :
В частности, суд просят остановить какой-либо локдаун и карантин до решения дела по существу, запретить учреждениям и организациям всех форм собственности на всей территории Украины требовать надевать маску.


Среди других требований заявления об обеспечении иска - запретить любые ограничения, отмены, сужения конституционных прав человека без введения военного или чрезвычайного положения в Украине до принятия решения по данному делу.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

https://kurs.com.ua/novost/266411-sud-prosjat-zapretit-prinuditelnoe-noshenie-masok
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:57

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин

Может быть просто закончились дровишки?


Сомневаюсь, что есть особый украинский иммунитет, отличный от большинства.

Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела )))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:19

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных, а министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что, как показывает мировой опыт, в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней.

По словам Степанова, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.

"Внедряя завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. ..."

https://korrespondent.net/ukraine/4314005-zelenskyi-obiasnyl-sut-yanvarskoho-lokdauna
Такое объяснение нынешнего локдауна, возможно, имеет смысл. Но при этом не очень понятны введённые ограничения. Работает весь транспорт, все торговые точки, в которых самые большие скопления людей. При этом закрыты книжные и промтоварные магазины. Давно не помню, чтобы в книжном магазине было больше нескольких человек одновременно.
Фактически в основном запрещена работа школ, ТРЦ и развлекаловок (театры, кинотеатры и т.п., рестораны), и проммагов.
Не уверен, что этого достаточно, если признавать необходимость локдауна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:27

  ЛАД написав:
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных, а министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что, как показывает мировой опыт, в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней.

По словам Степанова, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.

"Внедряя завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. ..."

https://korrespondent.net/ukraine/4314005-zelenskyi-obiasnyl-sut-yanvarskoho-lokdauna
Такое объяснение нынешнего локдауна, возможно, имеет смысл. Но при этом не очень понятны введённые ограничения. Работает весь транспорт, все торговые точки, в которых самые большие скопления людей. При этом закрыты книжные и промтоварные магазины. Давно не помню, чтобы в книжном магазине было больше нескольких человек одновременно.
Фактически в основном запрещена работа школ, ТРЦ и развлекаловок (театры, кинотеатры и т.п., рестораны), и проммагов.
Не уверен, что этого достаточно, если признавать необходимость локдауна.

Просто сделаны выводы из весенних локдаунов: транспорт полностью "выключить" не получается -- куча народа таки должна ездить. Пропуска же работают фигово при этом нужно по паре гвардейцев на каждое ТС.
Аналогично с прод-товарами: их если закрыть/огриничить -- сразу крики про геноцид начнутся...
Т.е. у нас делают "как у них", но некоторые нереализуемые шаги пропускают.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:31

  yanyura написав:Весьма удивлен, что человек, представляющий себя юристом, постоянно приводящий ссылки на международные правовые документы, не смог сделать элементарную вещь - поинтересоваться, что из себя представляет Министерство юстиции Португалии. А требовалось всего лишь в поиске Гугла написать три слова "Министерство юстиции Португалии". И тогда юрист узнал бы, что в его состав, среди других, входят следующие агентства:

- Национальный институт судебной медицины
- Центр судебных исследований
- Комиссия по защите жертв преступлений

Или вы считаете, что Португалия обязана строго копировать украинские структуру и систему экспертиз?

Ссылки специально не привожу, сделайте хоть что-то самостоятельно :mrgreen:

Утро вечера мудренее!
Не переходите на обсуждение личности, а обсуждайте проблему, а то ведь
удача когда-то уже отвернулась от Вас в случае с Бакуниным, на которого Вы сослались, даже не подозревая, что он предлагал лишать людей наследства.

Итак, есть трагическое, но интересное дело "Лопеш де Соуза Фернандеш против Португалии", которое посвящено халатности португальских медиков:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179556
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 5839442574

С юридической точки зрения дело интересно не только только тем, что решение в нем принимала Большая Палата Евросуда, но и особым мнением португальского судьи Паулу Пинту де Альбукерке, который был отмечен большинством юристов, как автор многочисленных и замечательных особых мнений, тем более, что в этом случае он снова встал на сторону человека даже против своего государства, которое, к сожалению, не переизбрало его на новый срок.

Так вот, продолжительное расследование в деле о смерти пациента португальской больницы, примерно также как и в Украине, проводили региональное управление здравоохранения Северного региона, Медицинская ассоциация Португалии, Генеральный инспекторат Министерства здравоохранения Португалии, а не Министерство юстиции Португалии в столь короткий срок после смерти медсестры от вакцинации.

Что касается Министерства юстиции Португалии, то оно несет ответственность за португальскую судебную систему, а не за здравоохранение.

Например, упомянутый Вами Центр судебных исследований Министерства юстиции Португалии не имеет никакого отношения к медицине и всего лишь служит для обучения судей и прокуроров:
https://enforce.spb.ru/images/Products/ ... judges.pdf

Кроме того, Комиссия по защите жертв преступлений Министерства юстиции Португалии является государственным учреждением при Министерстве юстиции Португалии, которая отвечает за проведение подготовительных расследований и сбор доказательств всвязи с требованиями выплаты государством жертвам насильственных преступлений и жертвам насилия в семье, а не жертвам халатности врачей:
https://www.upr-info.org/sites/default/ ... 6prt1r.pdf

Вместе с тем, Национальный институт судебной медицины и судебных экспертиз при Министерстве юстиции Португалии проводит судебно-медицинские экспертизы по требованиям судов в гражданских или уголовных делах, а поскольку дело по эпизоду смерти медсестры португальскими судами еще не рассматривается, то и не может существовать заключения эксперта этого института, и даже когда оно появится, то оно будет исследоваться в судебном заседании, оцениваться судом наряду с другими доказательствами и не будет иметь для суда заранее установленной силы:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ua

Наконец, я могу Вас понять только в том случае, если Вы, например, находились поздней ночью на государственной службе, связанной с формированием нужного государству общественного мнения, и у Вас не было иного выхода, как только в очередной раз занять позицию в интересах Вашего работодателя против права человека.
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 08 січ, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Сомневаюсь, что есть особый украинский иммунитет, отличный от большинства.

Дело ведь не в иммунитете. Пенсионеры в Украине, которые не работают, из дома не выходят, т.к. нет денег даже пойти попить кофе с друзьями. А та, небольшая прослойка работающих и социально-активных пенсионеров, уже протестировала стойкость своего иммунитета
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:33

  ЛАД написав:Такое объяснение нынешнего локдауна, возможно, имеет смысл.


Насчёт мирового опыта Степанов соврал, в разных странах по разному.
Насчёт омоложения болезни тоже думаю выдумал.
По крайней мере тот же Степанов каждый день докладывает сколько в том числе за сутки заболело детей.
Доля детей в общем количестве заболевших точно не увеличилась, долю других возрастных групп в том хаосе, что вверг статданные путём манипуляции с сокращением и увеличения тестирования тот же Степанов, вычленить правдоподобно очень сложно.
freeze
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