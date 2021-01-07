Действенность вакцины компаний BioNTech и Pfizer против определенных видов мутаций коронавируса подтвердили лабораторные исследования американского производителя и ученых из Университета Техаса.
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке. Об этом в четверг, 7 января, сообщило онлайн-издание The New York Times
Кучинелли написав:vitaliy_berdinskikh У тебя истерика?Или крыша поехала?Смешно читать, как ты пытаешься уцепиться за любое слово и вывернуть в свою пользу.Ты был и остался ковидиотом, от этого штампа тебе уже никуда не деться.
#какакурт Чел пишет,желает делиться...Думаю нужен доход,иначе самодастоточный,по моему мнению не стал бы лезть в блогинг и т.п. да и куча ссылей по поиску работы,монетизаций и т.д. Харьковчанин,не удивлюсь если и лыжник https://medium.com/@vitaliy_r2 Хошь читай,хошь-нет.Лично мне он не импонировал сразу с первых своих месаг и + своих рефок,но с 1-3%% его посылов я согласен.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 12:46, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин
Может быть просто закончились дровишки? Те пенсионеры, которые катались на маршрутках, уже или получили иммунитет, или в лучшем мире. Остальные сидят по домам и не собираются отходить на тот свет.
В частности, суд просят остановить какой-либо локдаун и карантин до решения дела по существу, запретить учреждениям и организациям всех форм собственности на всей территории Украины требовать надевать маску.
Среди других требований заявления об обеспечении иска - запретить любые ограничения, отмены, сужения конституционных прав человека без введения военного или чрезвычайного положения в Украине до принятия решения по данному делу.
Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.
freeze написав:Хорошую статистику показала Украина в последний предлокдаунный день, выглядит так, что всё под полнейшим контролем Остаётся только прояснить, что там наверху или заврались, или отупели, или потеряли национальные интересы. Хотя не исключаю и суммирование этих причин
Может быть просто закончились дровишки?
Сомневаюсь, что есть особый украинский иммунитет, отличный от большинства.
Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела )))
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных, а министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что, как показывает мировой опыт, в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней.
По словам Степанова, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.
"Внедряя завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. ..."
https://korrespondent.net/ukraine/4314005-zelenskyi-obiasnyl-sut-yanvarskoho-lokdauna Такое объяснение нынешнего локдауна, возможно, имеет смысл. Но при этом не очень понятны введённые ограничения. Работает весь транспорт, все торговые точки, в которых самые большие скопления людей. При этом закрыты книжные и промтоварные магазины. Давно не помню, чтобы в книжном магазине было больше нескольких человек одновременно. Фактически в основном запрещена работа школ, ТРЦ и развлекаловок (театры, кинотеатры и т.п., рестораны), и проммагов. Не уверен, что этого достаточно, если признавать необходимость локдауна.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных, а министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что, как показывает мировой опыт, в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней.
По словам Степанова, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.
"Внедряя завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. ..."
https://korrespondent.net/ukraine/4314005-zelenskyi-obiasnyl-sut-yanvarskoho-lokdauna Такое объяснение нынешнего локдауна, возможно, имеет смысл. Но при этом не очень понятны введённые ограничения. Работает весь транспорт, все торговые точки, в которых самые большие скопления людей. При этом закрыты книжные и промтоварные магазины. Давно не помню, чтобы в книжном магазине было больше нескольких человек одновременно. Фактически в основном запрещена работа школ, ТРЦ и развлекаловок (театры, кинотеатры и т.п., рестораны), и проммагов. Не уверен, что этого достаточно, если признавать необходимость локдауна.
Просто сделаны выводы из весенних локдаунов: транспорт полностью "выключить" не получается -- куча народа таки должна ездить. Пропуска же работают фигово при этом нужно по паре гвардейцев на каждое ТС. Аналогично с прод-товарами: их если закрыть/огриничить -- сразу крики про геноцид начнутся... Т.е. у нас делают "как у них", но некоторые нереализуемые шаги пропускают.
yanyura написав:Весьма удивлен, что человек, представляющий себя юристом, постоянно приводящий ссылки на международные правовые документы, не смог сделать элементарную вещь - поинтересоваться, что из себя представляет Министерство юстиции Португалии. А требовалось всего лишь в поиске Гугла написать три слова "Министерство юстиции Португалии". И тогда юрист узнал бы, что в его состав, среди других, входят следующие агентства:
- Национальный институт судебной медицины - Центр судебных исследований - Комиссия по защите жертв преступлений
Или вы считаете, что Португалия обязана строго копировать украинские структуру и систему экспертиз?
Ссылки специально не привожу, сделайте хоть что-то самостоятельно
Утро вечера мудренее! Не переходите на обсуждение личности, а обсуждайте проблему, а то ведь удача когда-то уже отвернулась от Вас в случае с Бакуниным, на которого Вы сослались, даже не подозревая, что он предлагал лишать людей наследства.
С юридической точки зрения дело интересно не только только тем, что решение в нем принимала Большая Палата Евросуда, но и особым мнением португальского судьи Паулу Пинту де Альбукерке, который был отмечен большинством юристов, как автор многочисленных и замечательных особых мнений, тем более, что в этом случае он снова встал на сторону человека даже против своего государства, которое, к сожалению, не переизбрало его на новый срок.
Так вот, продолжительное расследование в деле о смерти пациента португальской больницы, примерно также как и в Украине, проводили региональное управление здравоохранения Северного региона, Медицинская ассоциация Португалии, Генеральный инспекторат Министерства здравоохранения Португалии, а не Министерство юстиции Португалии в столь короткий срок после смерти медсестры от вакцинации.
Что касается Министерства юстиции Португалии, то оно несет ответственность за португальскую судебную систему, а не за здравоохранение.
Кроме того, Комиссия по защите жертв преступлений Министерства юстиции Португалии является государственным учреждением при Министерстве юстиции Португалии, которая отвечает за проведение подготовительных расследований и сбор доказательств всвязи с требованиями выплаты государством жертвам насильственных преступлений и жертвам насилия в семье, а не жертвам халатности врачей: https://www.upr-info.org/sites/default/ ... 6prt1r.pdf
Вместе с тем, Национальный институт судебной медицины и судебных экспертиз при Министерстве юстиции Португалии проводит судебно-медицинские экспертизы по требованиям судов в гражданских или уголовных делах, а поскольку дело по эпизоду смерти медсестры португальскими судами еще не рассматривается, то и не может существовать заключения эксперта этого института, и даже когда оно появится, то оно будет исследоваться в судебном заседании, оцениваться судом наряду с другими доказательствами и не будет иметь для суда заранее установленной силы: http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ua
Наконец, я могу Вас понять только в том случае, если Вы, например, находились поздней ночью на государственной службе, связанной с формированием нужного государству общественного мнения, и у Вас не было иного выхода, как только в очередной раз занять позицию в интересах Вашего работодателя против права человека.
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 08 січ, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
freeze написав:Сомневаюсь, что есть особый украинский иммунитет, отличный от большинства.
Дело ведь не в иммунитете. Пенсионеры в Украине, которые не работают, из дома не выходят, т.к. нет денег даже пойти попить кофе с друзьями. А та, небольшая прослойка работающих и социально-активных пенсионеров, уже протестировала стойкость своего иммунитета
ЛАД написав:Такое объяснение нынешнего локдауна, возможно, имеет смысл.
Насчёт мирового опыта Степанов соврал, в разных странах по разному. Насчёт омоложения болезни тоже думаю выдумал. По крайней мере тот же Степанов каждый день докладывает сколько в том числе за сутки заболело детей. Доля детей в общем количестве заболевших точно не увеличилась, долю других возрастных групп в том хаосе, что вверг статданные путём манипуляции с сокращением и увеличения тестирования тот же Степанов, вычленить правдоподобно очень сложно.