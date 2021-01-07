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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:37
safonovstanislav написав:
Пенсионеры в Украине, которые не работают, из дома не выходят, т.к. нет денег даже пойти попить кофе с друзьями.
Смотрю на остановки общественного транспорта. Навскидку половина минимум пенсионеры, которые куда-то едут. Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:40
Ukrainian написав:
Німеччина та Британія більше тисячі мерців
Штати більше 4 тис за 24 години
Кстати, о Германии.
Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877.
05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059.
Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября.
Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями.
P.s. В результате за эти 7 дней умер 21% от общего числа за всё время эпидемии.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 08 січ, 2021 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:40
freeze написав:
Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.
Им, как и тебе, надо выполнить норму 10000 шагов.
Mind the gap.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:41
freeze написав:
Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела )))
Я за последние 4 месяца болел ОРЗ 2 раза с повышением температуры и кашлем, причём каждый из этих 2 раз - всей семьёй, т.е. что-то заразное. Кроме этого, раз 8 были случаи, когда просто шкребло в горле от суток. Вот, даже сейчас. Видимо, новый год и социальная дистанция - несовместимые вещи.
Это при том, что были годы, когда ничего подобного за целый год ни разу не случалось. Я это к тому, что, видимо, как повезёт. Зима.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:41
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Очередная дуриловка.
Фокстрот работает, Эпицентр работает, хотя у них меньше 60 процентов товара, разрешенного при локдауне к продаже, и они должны быть закрыты на замок.
Строительные рынки на свежем воздухе закрыты.
Обрадую тебя: в АТБ зону в которой продаются непродовольственные товары огородили а-ля полицейской лентой. Так победим коронавирус!
Увидев наш де*** коронавирус испугается и убежит в Великобританию.
Mind the gap.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:44
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.
Им, как и тебе, надо выполнить норму 10000 шагов.
На трамвае, от остановки до супермаркета и обратно на трамвай, сомневаюсь, что и тысячу шагов можно набрать.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:45
freeze написав: safonovstanislav написав:
Пенсионеры в Украине, которые не работают, из дома не выходят, т.к. нет денег даже пойти попить кофе с друзьями.
Смотрю на остановки общественного транспорта. Навскидку половина минимум пенсионеры, которые куда-то едут. Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.
Вполне возможно, что там каждый день одни и те же люди ездят. Те, кому "надо" на работу, и бесстрашные.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:45
freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.
Им, как и тебе, надо выполнить норму 10000 шагов.
На трамвае, от остановки до супермаркета и обратно на трамвай, сомневаюсь, что и тысячу шагов можно набрать.
Предлагаешь им идти пешком?
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:49
safonovstanislav написав: freeze написав:
Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела )))
Я за последние 4 месяца болел ОРЗ 2 раза с повышением температуры и кашлем, причём каждый из этих 2 раз - всей семьёй, т.е. что-то заразное. Кроме этого, раз 8 были случаи, когда просто шкребло в горле от суток. Вот, даже сейчас. Видимо, новый год и социальная дистанция - несовместимые вещи.
Это при том, что были годы, когда ничего подобного за целый год ни разу не случалось. Я это к тому, что, видимо, как повезёт. Зима.
Я пришёл к выводу, что если не ковыряться в носу, носить маску, соблюдать дистанцию, обходить кашляющих и сморкающих, то заразиться любым ОРЗ крайне сложно.
Плюс должен быть относительно длинный контакт - больше нескольких минут - даже при общении с короновирусником, по крайней мере недолго разговаривал с несколькими действующими коронавирусниками и здоровался с ними за руку, но без последствий.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:07
_hunter написав:
.....
Просто сделаны выводы из весенних локдаунов: транспорт полностью "выключить" не получается -- куча народа таки должна ездить. Пропуска же работают фигово при этом нужно по паре гвардейцев на каждое ТС.
Аналогично с прод-товарами: их если закрыть/огриничить -- сразу крики про геноцид начнутся...
Т.е. у нас делают "как у них", но некоторые нереализуемые шаги пропускают.
В общем, Вы правы.
Поэтому же, видимо, не ввели локдаун с 25 декабря, как думали вначале.
Продмаги, кстати, насколько помню, не закрывали нигде. Это, действительно, невозможно в современных обществах.
Но введенные меры в отношении магазинов и рынков выглядят недостаточно продуманно.
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