Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:41

freeze написав: Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела ))) Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела )))

Я за последние 4 месяца болел ОРЗ 2 раза с повышением температуры и кашлем, причём каждый из этих 2 раз - всей семьёй, т.е. что-то заразное. Кроме этого, раз 8 были случаи, когда просто шкребло в горле от суток. Вот, даже сейчас. Видимо, новый год и социальная дистанция - несовместимые вещи.Это при том, что были годы, когда ничего подобного за целый год ни разу не случалось. Я это к тому, что, видимо, как повезёт. Зима.