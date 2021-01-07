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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2574257525762577>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:37

  safonovstanislav написав:Пенсионеры в Украине, которые не работают, из дома не выходят, т.к. нет денег даже пойти попить кофе с друзьями.


Смотрю на остановки общественного транспорта. Навскидку половина минимум пенсионеры, которые куда-то едут. Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:40

  Ukrainian написав:Німеччина та Британія більше тисячі мерців
Штати більше 4 тис за 24 години

Кстати, о Германии.
Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877.
05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059.
Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября.
Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями.

P.s. В результате за эти 7 дней умер 21% от общего числа за всё время эпидемии.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 січ, 2021 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.

Им, как и тебе, надо выполнить норму 10000 шагов.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела )))

Я за последние 4 месяца болел ОРЗ 2 раза с повышением температуры и кашлем, причём каждый из этих 2 раз - всей семьёй, т.е. что-то заразное. Кроме этого, раз 8 были случаи, когда просто шкребло в горле от суток. Вот, даже сейчас. Видимо, новый год и социальная дистанция - несовместимые вещи.
Это при том, что были годы, когда ничего подобного за целый год ни разу не случалось. Я это к тому, что, видимо, как повезёт. Зима.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Очередная дуриловка.
Фокстрот работает, Эпицентр работает, хотя у них меньше 60 процентов товара, разрешенного при локдауне к продаже, и они должны быть закрыты на замок.
Строительные рынки на свежем воздухе закрыты.

Обрадую тебя: в АТБ зону в которой продаются непродовольственные товары огородили а-ля полицейской лентой. Так победим коронавирус! :mrgreen: Увидев наш де*** коронавирус испугается и убежит в Великобританию.

Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.

Им, как и тебе, надо выполнить норму 10000 шагов.


На трамвае, от остановки до супермаркета и обратно на трамвай, сомневаюсь, что и тысячу шагов можно набрать. :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:45

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Пенсионеры в Украине, которые не работают, из дома не выходят, т.к. нет денег даже пойти попить кофе с друзьями.


Смотрю на остановки общественного транспорта. Навскидку половина минимум пенсионеры, которые куда-то едут. Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.

Вполне возможно, что там каждый день одни и те же люди ездят. Те, кому "надо" на работу, и бесстрашные.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:45

  freeze написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Поэтому из дома выходят и очень активно, естественно по кафе не ходят, но съездить через весь город за морковкой, которая где-то на пару гривен дешевле, это завсегда.

Им, как и тебе, надо выполнить норму 10000 шагов.


На трамвае, от остановки до супермаркета и обратно на трамвай, сомневаюсь, что и тысячу шагов можно набрать. :mrgreen:

Предлагаешь им идти пешком? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:49

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Конечно ссылаться на свой опыт, не очень точный метод, но у меня среди близких знакомых и родственников наверное больше половины не то что коронавирусом, вообще в прошлом году не болели никакими ОРЗ, вот к чему шумиха и настороженность привела )))

Я за последние 4 месяца болел ОРЗ 2 раза с повышением температуры и кашлем, причём каждый из этих 2 раз - всей семьёй, т.е. что-то заразное. Кроме этого, раз 8 были случаи, когда просто шкребло в горле от суток. Вот, даже сейчас. Видимо, новый год и социальная дистанция - несовместимые вещи.
Это при том, что были годы, когда ничего подобного за целый год ни разу не случалось. Я это к тому, что, видимо, как повезёт. Зима.


Я пришёл к выводу, что если не ковыряться в носу, носить маску, соблюдать дистанцию, обходить кашляющих и сморкающих, то заразиться любым ОРЗ крайне сложно.
Плюс должен быть относительно длинный контакт - больше нескольких минут - даже при общении с короновирусником, по крайней мере недолго разговаривал с несколькими действующими коронавирусниками и здоровался с ними за руку, но без последствий.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:07

  _hunter написав:.....
Просто сделаны выводы из весенних локдаунов: транспорт полностью "выключить" не получается -- куча народа таки должна ездить. Пропуска же работают фигово при этом нужно по паре гвардейцев на каждое ТС.
Аналогично с прод-товарами: их если закрыть/огриничить -- сразу крики про геноцид начнутся...
Т.е. у нас делают "как у них", но некоторые нереализуемые шаги пропускают.

В общем, Вы правы.
Поэтому же, видимо, не ввели локдаун с 25 декабря, как думали вначале.
Продмаги, кстати, насколько помню, не закрывали нигде. Это, действительно, невозможно в современных обществах.
Но введенные меры в отношении магазинов и рынков выглядят недостаточно продуманно.
ЛАД
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