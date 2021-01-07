"Сторонники теории заговора распространили в сети вирусный фейк о "чипах 5G" в вакцине против коронавируса от компаний Pfizer/BionTech. На самом деле это была электросхема гитарной педали, передает The Independent."
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Специально для плоскоземельников, рептилоидов, антивакцинаторов и ковидиотов
"Сторонники теории заговора распространили в сети вирусный фейк о "чипах 5G" в вакцине против коронавируса от компаний Pfizer/BionTech. На самом деле это была электросхема гитарной педали, передает The Independent."
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:13
Интересно.
В Украине в среднем положительным оказывается 36 процентов тестов ПЦР на коронавирус.
Точно в Европе это самый высокий результат, но и похоже, что это мировой рекорд.
Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.
Для сравнения -
Исландия - только 1,3 % положительных среди всех тестов
Финляндия - 2,6 %
Дания - 3,3 %
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