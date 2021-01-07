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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2574257525762577

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Специально для плоскоземельников, рептилоидов, антивакцинаторов и ковидиотов ;)
"Сторонники теории заговора распространили в сети вирусный фейк о "чипах 5G" в вакцине против коронавируса от компаний Pfizer/BionTech. На самом деле это была электросхема гитарной педали, передает The Independent."
https://news.liga.net/world/news/v-seti ... noy-pedali
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:13

Интересно.
В Украине в среднем положительным оказывается 36 процентов тестов ПЦР на коронавирус.
Точно в Европе это самый высокий результат, но и похоже, что это мировой рекорд.
Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.

Для сравнения -
Исландия - только 1,3 % положительных среди всех тестов
Финляндия - 2,6 %
Дания - 3,3 %
freeze
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