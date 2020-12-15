freeze написав:Я пришёл к выводу, что если не ковыряться в носу, носить маску, соблюдать дистанцию, обходить кашляющих и сморкающих, то заразиться любым ОРЗ крайне сложно.
Вот это видео прям про ваши рассуждения. Вкратце - вы переоцениваете свой вклад в событие и недооцениваете роль случайности Типичная ошибка плохого игрока. Когда игрок выигрывает, он считает, что это исключительно благодаря его навыкам и хорошей игре, а когда проигрывает, что ему просто неповезло. Так и Вы пишите, какой Вы молодец, всё делали идеально и не заразились. А когда заразитесь, будете считать, что просто неповезло.
Я собственно не спорю и не переоцениваю, личный вывод по собственному опыту. Сомнений и в целом, что можно заразиться коронавирусом при мимолётном, кратковременном контакте с заболевшим, у многих все больше. Должен быть достаточный контакт - провести время в офисе с больным, в семье, проехать хотя бы несколько остановок в транспорте в близком нахождении с больным.
Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.
Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.
Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?
Базовая информация всегда идёт от врачей, инфекционистов, пульмонологов. Я не от такого рода врачей (я не учитываю тут гомеопатов, каких=то специалистов по питанию и тд) не слышал воззваний, что власти нас обманывают, ковид - это насморк и тд.
Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.
Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили. Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине. Австралия, Китай - яркие примеры
Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.
Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили. Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.
Из-за чего тогда мировой движ с завариванием дверей, остановкой транспорта, закрытием почти всего, "локдаунами", космическими штрафами, "ковид-паспортами" и прочим? Из-за того, что кто-то не моет руки, и ковыряется в носу? Так это всегда было И ежегодные вспышки гриппа с карантинами в школах - тоже всегда были. Так что изменилось?
Обещали (уже больше больше года) "горы трупов" - где они?
Людей запугали настолько, что из окон выходят. Кто и зачем проводит эти социальные эксперименты?
Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.
Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.
Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?
Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например: - частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек - антисептики где только можно - запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте - социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову) - в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу) - отводить детей в садик и школу до дверей заведения и т.д.
сплошные плюсы
Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.
Igneus Вы свои документы, на которые приводите ссылки, читаете, перед тем как написать пост? Видимо только по диагонали, иначе заметили бы, что:
Судово-медична система забезпечує повну свободу експерта для проведення додаткових обстежень і лабораторних досліджень, необхідних для повноцінної експертизи. У районних відділеннях та судово-медичних кабінетах судово-медичними експертами здійснюється чергування 24 години на добу з метою забезпечення обстежень потерпілих у випадках насильства, обстеження місця пригоди, а також у випадку кримінального злочину або підозри на такий.
81. Руководитель соответствующего медицинского учреждения обязан информировать компетентный судебный орган о любой подозрительной смерти больного, направляя в суд медицинскую документацию с тем, чтобы можно было провести расследование для установления обстоятельств смерти (статья 51 Декрет-закона от 24 января 1998 г. N 11/98 по судебно-медицинским вопросам). Вскрытие проводится в случаях насильственной или подозрительной смерти, за исключением случаев, когда клинические данные и другие элементы являются достаточно убедительными, чтобы исключить любое подозрение в совершении преступления, в этом случае не требуется проведение вскрытия (статья 54 Декрет-закона от 24 января 1998 г. N 11/98).
Да, умершая не находилась на лечении в этой больнице, но являлась медработником в ней, которой в этой же больнице сделали прививку, поэтому руководитель и должен был "информировать компетентный судебный орган о любой подозрительной смерти".
Вы, как практикующий юрист, просто обязаны сообщить об этом вопиющем нарушении прав человека (проведении экспертизы не уполномоченным на это органом и сообщении им неправдивых сведений) в ЕСПЧ, но сомневаюсь, что вы это сделаете, т.к. отказ ЕСПЧ в принятии заявления по причине неприемлимости или, что еще хуже, будет решение ЕСПЧ, что Португалия поступила в полном соответствии с их законами, очень сильно ударит по вашей репутации как юриста.
Мне искренне жаль ваших сотрудников, которых вы оторвали в выходной день для срочного поиска документов в Инете, но которые забыли предупредить шефа об этих нестыковках с его позицией. Ибо страшен гнев подставленного руководителя.
Наконец, я могу Вас понять только в том случае, если Вы, например, находились поздней ночью на государственной службе, связанной с формированием нужного государству общественного мнения, и у Вас не было иного выхода, как только в очередной раз занять позицию в интересах Вашего работодателя против права человека.
Не переходите на обсуждение личности, а обсуждайте проблему
P.S. Если вы посмотрите мой профиль, то увидите, что я не могу находиться на государственной службе хотя бы по причине своего возраста, т.к.
може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.