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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2576257725782579>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. вывод - это очередное ОРЗ или грипп, просто раскрученное (как свинячий, курячий, и пр.)


А вывод то такой каким образом можно сделать из моих слов ?

Перечитайте мой пост со всеми вложенными цитированиями. Можно "шевеля губами".
Если не получится, я чуть позже распишу пошагово


Я на телефоне не вижу вложенные цитирования.
Расписывать нет смысла, стратегия понятна - все врут, мы не можем верить, нас водят за нос врачи.
Ничего особо нового не добавляется.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:46

  freeze написав:
Я на телефоне не вижу вложенные цитирования.
Расписывать нет смысла, стратегия понятна - все врут, мы не можем верить, нас водят за нос врачи.
Ничего особо нового не добавляется.


Где тут про врачей?

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:51

  Вкладчик1234 написав:...

Только не понятно, с чего вдруг именно при этом гриппе решили проводить социальные эсперименты (хотя, вобщем-то понятно)

Именно при этом решели проводить потому, что при всех других не было такого "завала" в мед-системе (это если не считать такой "мелочи" как рост смертности).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  freeze написав:Я пришёл к выводу, что если не ковыряться в носу, носить маску, соблюдать дистанцию, обходить кашляющих и сморкающих, то заразиться любым ОРЗ крайне сложно.


Вот это видео прям про ваши рассуждения. Вкратце - вы переоцениваете свой вклад в событие и недооцениваете роль случайности
Типичная ошибка плохого игрока. Когда игрок выигрывает, он считает, что это исключительно благодаря его навыкам и хорошей игре, а когда проигрывает, что ему просто неповезло.
Так и Вы пишите, какой Вы молодец, всё делали идеально и не заразились. А когда заразитесь, будете считать, что просто неповезло.


Я собственно не спорю и не переоцениваю, личный вывод по собственному опыту.
Сомнений и в целом, что можно заразиться коронавирусом при мимолётном, кратковременном контакте с заболевшим, у многих все больше. Должен быть достаточный контакт - провести время в офисе с больным, в семье, проехать хотя бы несколько остановок в транспорте в близком нахождении с больным.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:56

Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.

Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.

Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:00

  Вкладчик1234 написав:Где тут про врачей?


Базовая информация всегда идёт от врачей, инфекционистов, пульмонологов.
Я не от такого рода врачей (я не учитываю тут гомеопатов, каких=то специалистов по питанию и тд)
не слышал воззваний, что власти нас обманывают, ковид - это насморк и тд.

Значит Вас обманывают именно врачи.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:02

  Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.


Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.
Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.
Австралия, Китай - яркие примеры
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:08

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.


Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.
Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.

Из-за чего тогда мировой движ с завариванием дверей, остановкой транспорта, закрытием почти всего, "локдаунами", космическими штрафами, "ковид-паспортами" и прочим?
Из-за того, что кто-то не моет руки, и ковыряется в носу? Так это всегда было
И ежегодные вспышки гриппа с карантинами в школах - тоже всегда были. Так что изменилось?

Обещали (уже больше больше года) "горы трупов" - где они?

Людей запугали настолько, что из окон выходят. Кто и зачем проводит эти социальные эксперименты?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:12

  Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.

Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.

Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?

Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:
- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек
- антисептики где только можно
- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте
- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)
- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)
- отводить детей в садик и школу до дверей заведения
и т.д.

сплошные плюсы

Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:18

Igneus
Вы свои документы, на которые приводите ссылки, читаете, перед тем как написать пост? Видимо только по диагонали, иначе заметили бы, что:
Судово-медична система забезпечує повну свободу експерта для проведення додаткових обстежень і лабораторних досліджень, необхідних для повноцінної експертизи. У районних відділеннях та судово-медичних кабінетах судово-медичними експертами здійснюється чергування 24 години на добу з метою забезпечення обстежень потерпілих у випадках насильства, обстеження місця пригоди, а також у випадку кримінального злочину або підозри на такий.

https://bit.ly/2MJDgq9

81. Руководитель соответствующего медицинского учреждения обязан информировать компетентный судебный орган о любой подозрительной смерти больного, направляя в суд медицинскую документацию с тем, чтобы можно было провести расследование для установления обстоятельств смерти (статья 51 Декрет-закона от 24 января 1998 г. N 11/98 по судебно-медицинским вопросам). Вскрытие проводится в случаях насильственной или подозрительной смерти, за исключением случаев, когда клинические данные и другие элементы являются достаточно убедительными, чтобы исключить любое подозрение в совершении преступления, в этом случае не требуется проведение вскрытия (статья 54 Декрет-закона от 24 января 1998 г. N 11/98).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 5839442574

Да, умершая не находилась на лечении в этой больнице, но являлась медработником в ней, которой в этой же больнице сделали прививку, поэтому руководитель и должен был "информировать компетентный судебный орган о любой подозрительной смерти".

Оба этих документа я читал еще при написании своего поста, а также https://bit.ly/3bk1lOo и https://bit.ly/3hPxcrC

Вы, как практикующий юрист, просто обязаны сообщить об этом вопиющем нарушении прав человека (проведении экспертизы не уполномоченным на это органом и сообщении им неправдивых сведений) в ЕСПЧ, но сомневаюсь, что вы это сделаете, т.к. отказ ЕСПЧ в принятии заявления по причине неприемлимости или, что еще хуже, будет решение ЕСПЧ, что Португалия поступила в полном соответствии с их законами, очень сильно ударит по вашей репутации как юриста.

Мне искренне жаль ваших сотрудников, которых вы оторвали в выходной день для срочного поиска документов в Инете, но которые забыли предупредить шефа об этих нестыковках с его позицией. Ибо страшен гнев подставленного руководителя.

Про Бакунина я вам отвечал (Эпидемия коронавируса в мире), но вы, как истинный юрист, отмели в сторону то, что вам не выгодно.

Наконец, я могу Вас понять только в том случае, если Вы, например, находились поздней ночью на государственной службе, связанной с формированием нужного государству общественного мнения, и у Вас не было иного выхода, как только в очередной раз занять позицию в интересах Вашего работодателя против права человека.

Не переходите на обсуждение личности, а обсуждайте проблему



P.S. Если вы посмотрите мой профиль, то увидите, что я не могу находиться на государственной службе хотя бы по причине своего возраста, т.к.
може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

было принято только
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