Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:12

Вкладчик1234 написав: Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.



Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.



Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"? Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?

Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек- антисептики где только можно- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)- отводить детей в садик и школу до дверей заведенияи т.д.сплошные плюсыНу, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.