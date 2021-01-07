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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2576257725782579 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 50 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 111 Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:24 safonovstanislav написав: Вкладчик1234 написав: Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.



Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.



Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"? Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?

Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:

- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек

- антисептики где только можно

- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте

- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)

- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)

- отводить детей в садик и школу до дверей заведения

и т.д.



сплошные плюсы



Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек. Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек- антисептики где только можно- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)- отводить детей в садик и школу до дверей заведенияи т.д.сплошные плюсыНу, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.

Полностью поддерживаю.



Но ведь тема о другом:

нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.



Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? Полностью поддерживаю.Но ведь тема о другом:нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13762 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7516 раз. Подякували: 3605 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:31 freeze написав: Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.

Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.

Австралия, Китай - яркие примеры Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.Австралия, Китай - яркие примеры



Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.

Китай - особая история.

После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом. Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.Китай - особая история.После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4416 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:34 shapo написав: Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного. Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.



Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев. Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19811 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4732 раз. Подякували: 7467 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .....

А что там в США, трупы на улице? .....А что там в США, трупы на улице?

Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии. Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии.

Пост о Германии видел.

Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп?

Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников. Пост о Германии видел.Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп?Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников.

Рост заболеваемости шел до праздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности.

Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид? Рост заболеваемости шелпраздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности.Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид? ЛАД 2 Повідомлень: 18135 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4655 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:50 freeze написав: shapo написав: Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного. Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.



Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев. Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев.

Не смешите.

Классик революций В.И.Ленин писал, что легче сделать 3 революции чем заставить человека сморкаться не так как он делал.

Это сознание вырабатывается столетиями и по приказу "раз,два" не делается. Правда,оно подвергается эрозии гораздо быстрее чем приобретается благодаря приезжим. Местные жители говорят что 20 лет назад было намного чище и порядку больше с тех пор как напустили беженцев и богатых китайцев с индийцами. Не смешите.Классик революций В.И.Ленин писал, что легче сделать 3 революции чем заставить человека сморкаться не так как он делал.Это сознание вырабатывается столетиями и по приказу "раз,два" не делается. Правда,оно подвергается эрозии гораздо быстрее чем приобретается благодаря приезжим. Местные жители говорят что 20 лет назад было намного чище и порядку больше с тех пор как напустили беженцев и богатых китайцев с индийцами. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4416 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2576257725782579 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1715282

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19