Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.
Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.
Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?
Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например: - частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек - антисептики где только можно - запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте - социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову) - в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу) - отводить детей в садик и школу до дверей заведения и т.д.
сплошные плюсы
Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.
Полностью поддерживаю.
Но ведь тема о другом: нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.
freeze написав:Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили. Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине. Австралия, Китай - яркие примеры
Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного. Китай - особая история. После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом.
shapo написав:Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.
Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев.
Вкладчик1234 написав:..... А что там в США, трупы на улице?
Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии.
Пост о Германии видел. Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп? Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников.
Рост заболеваемости шел до праздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности. Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид?
shapo написав:Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.
Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев.
Не смешите. Классик революций В.И.Ленин писал, что легче сделать 3 революции чем заставить человека сморкаться не так как он делал. Это сознание вырабатывается столетиями и по приказу "раз,два" не делается. Правда,оно подвергается эрозии гораздо быстрее чем приобретается благодаря приезжим. Местные жители говорят что 20 лет назад было намного чище и порядку больше с тех пор как напустили беженцев и богатых китайцев с индийцами.