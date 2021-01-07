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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2576257725782579

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 111
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:24

  safonovstanislav написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.

Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.

Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?

Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:
- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек
- антисептики где только можно
- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте
- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)
- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)
- отводить детей в садик и школу до дверей заведения
и т.д.

сплошные плюсы

Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.

Полностью поддерживаю.

Но ведь тема о другом:
нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.

Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:31

  freeze написав:Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.
Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.
Австралия, Китай - яркие примеры


Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.
Китай - особая история.
После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:34

  shapo написав:Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.


Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.....
А что там в США, трупы на улице?

Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии.

Пост о Германии видел.
Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп?
Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников.

Рост заболеваемости шел до праздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности.
Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:50

  freeze написав:
  shapo написав:Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.


Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев.

Не смешите.
Классик революций В.И.Ленин писал, что легче сделать 3 революции чем заставить человека сморкаться не так как он делал.
Это сознание вырабатывается столетиями и по приказу "раз,два" не делается. Правда,оно подвергается эрозии гораздо быстрее чем приобретается благодаря приезжим. Местные жители говорят что 20 лет назад было намного чище и порядку больше с тех пор как напустили беженцев и богатых китайцев с индийцами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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