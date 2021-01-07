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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2577257825792580>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:24

  safonovstanislav написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.

Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.

Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?

Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:
- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек
- антисептики где только можно
- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте
- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)
- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)
- отводить детей в садик и школу до дверей заведения
и т.д.

сплошные плюсы

Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.

Полностью поддерживаю.

Но ведь тема о другом:
нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.

Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:31

  freeze написав:Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.
Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.
Австралия, Китай - яркие примеры


Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.
Китай - особая история.
После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:34

  shapo написав:Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.


Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.....
А что там в США, трупы на улице?

Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии.

Пост о Германии видел.
Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп?
Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников.

Рост заболеваемости шел до праздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности.
Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:56

Достаточно неуклонный штраф в 30 грн за нарушение правил ношения масок в общественных местах, чем мифический штраф в 1700 грн. У нас за 30 грн, но если точно штрафанут, будут по две маски одевать, на случай, если одну маску ветром сдует.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:01

freeze
По штрафам за маски согласен. А вот не лезть на голову в супермаркете научить значительно сложнее.
И закрыть границы нам (и Европе) значительно сложнее, чем Австралии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:13

  ЛАД написав:freeze
По штрафам за маски согласен. А вот не лезть на голову в супермаркете научить значительно сложнее.
И закрыть границы нам (и Европе) значительно сложнее, чем Австралии.


В Австралии минимальные штрафы за проезд на 0,8 сек раньше на желтый свет - 400 австр.долларов, за превышение скорости на 25 км - лишение прав.
Когда в штате Виктория был в августе-октябре карантин и одна дама прилетела в Брисбен из Мельбурна не зарегистрировавшись и не пройдя карантин ее посадили на 1 год. За меньшие прегрешения штраф в 5000 австр.долларов ( это неплохая месячная зарплата) выписывают на раз.
Вы у нас такое можете представить?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:14

  Вкладчик1234 написав:Но ведь тема о другом:
нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.

Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? :wink:

Критерий "очень" можно, пожалуйста?
Так в этом и проблема: не носит их никто. Поэтому и приходится всякие локдауны придумывать.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:16

Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш.
Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.)

"Начал встречать в сети информацию о том, что с 2021 года в Китае законодательно заработал социальный кредит.

Это определённая «геймификация» государства, где люди зарабатывают «баллы».

Люди с низким рейтингом не могут устроится на хорошую работу, им не дают кредиты, им даже могут отказать в аренде велосипеда.

У каждого гражданина есть 1000 баллов. Единый информационный орган анализирует людей по 160 критериям.

Рейтинг > 1050 — ты образцовый гражданин, у тебя индекс ААА. Рейтинг 1000 — категория А+, 900 — B.
Рейтинг < 849 — категория C, уже можешь быть уволен с государственной службы.
Рейтинг < 599 — группа D, тебя не возьмут на работу таксистом, такая себе «чёрная метка». Человеку D могут даже отказать в аренде велосипеда, как минимум нужно будет оставить большой залог.

Как зарабатывать рейтинг:
— благотворительность;
— забота о пожилых;
— донорство крови;
— хорошая финансовая кредитная история; — героический поступок и др.

Как теряется рейтинг:
— нарушение правил дорожного движения;
— участие в протесте против властей, гневные посты против власти в соцсетях;
— распространение фейков в интернете;
— жульничество в онлайн-играх и др.'
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.

Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем.
Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.
  ЛАД написав:Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877.
05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059.
Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября.
Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями.

Это можно объяснить тем, что от момента выявления до летального исхода проходит в среднем 1.5 месяца.
Для подтверждения этого надо бы построить графики на более длительном отрезке и сравнить, но мне лень.
Если сделать это для разных стран, можно косвенно оценить уровень медицины.
Сибарит
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