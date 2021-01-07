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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2577257825792580> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:24 safonovstanislav написав: Вкладчик1234 написав: Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.



Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.



Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"? Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?

Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:

- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек

- антисептики где только можно

- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте

- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)

- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)

- отводить детей в садик и школу до дверей заведения

и т.д.



сплошные плюсы



Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек. Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например:- частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек- антисептики где только можно- запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте- социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову)- в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу)- отводить детей в садик и школу до дверей заведенияи т.д.сплошные плюсыНу, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.

Полностью поддерживаю.



Но ведь тема о другом:

нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.



Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? Полностью поддерживаю.Но ведь тема о другом:нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13762 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7516 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:31 freeze написав: Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.

Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.

Австралия, Китай - яркие примеры Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили.Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине.Австралия, Китай - яркие примеры



Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.

Китай - особая история.

После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом. Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.Китай - особая история.После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4420 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 751 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:34 shapo написав: Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного. Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.



Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев. Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19812 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4733 раз. Подякували: 7467 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .....

А что там в США, трупы на улице? .....А что там в США, трупы на улице?

Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии. Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии.

Пост о Германии видел.

Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп?

Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников. Пост о Германии видел.Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп?Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников.

Рост заболеваемости шел до праздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности.

Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид? Рост заболеваемости шелпраздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности.Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид? ЛАД 2 Повідомлень: 18137 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4339 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:56 Достаточно неуклонный штраф в 30 грн за нарушение правил ношения масок в общественных местах, чем мифический штраф в 1700 грн. У нас за 30 грн, но если точно штрафанут, будут по две маски одевать, на случай, если одну маску ветром сдует. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19812 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4733 раз. Подякували: 7467 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:01 freeze

По штрафам за маски согласен. А вот не лезть на голову в супермаркете научить значительно сложнее.

И закрыть границы нам (и Европе) значительно сложнее, чем Австралии. ЛАД 2 Повідомлень: 18137 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4654 раз. Подякували: 4339 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:13 ЛАД написав: freeze

По штрафам за маски согласен. А вот не лезть на голову в супермаркете научить значительно сложнее.

И закрыть границы нам (и Европе) значительно сложнее, чем Австралии. По штрафам за маски согласен. А вот не лезть на голову в супермаркете научить значительно сложнее.И закрыть границы нам (и Европе) значительно сложнее, чем Австралии.



В Австралии минимальные штрафы за проезд на 0,8 сек раньше на желтый свет - 400 австр.долларов, за превышение скорости на 25 км - лишение прав.

Когда в штате Виктория был в августе-октябре карантин и одна дама прилетела в Брисбен из Мельбурна не зарегистрировавшись и не пройдя карантин ее посадили на 1 год. За меньшие прегрешения штраф в 5000 австр.долларов ( это неплохая месячная зарплата) выписывают на раз.

Вы у нас такое можете представить? В Австралии минимальные штрафы за проезд на 0,8 сек раньше на желтый свет - 400 австр.долларов, за превышение скорости на 25 км - лишение прав.Когда в штате Виктория был в августе-октябре карантин и одна дама прилетела в Брисбен из Мельбурна не зарегистрировавшись и не пройдя карантин ее посадили на 1 год. За меньшие прегрешения штраф в 5000 австр.долларов ( это неплохая месячная зарплата) выписывают на раз.Вы у нас такое можете представить? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4420 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:14 Вкладчик1234 написав: Но ведь тема о другом:

нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.



Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.? Но ведь тема о другом:нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказываетсяи ОРЗ, и в значительной мере, и правилами гигиены.Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.?

Критерий "очень" можно, пожалуйста?

Так в этом и проблема: не носит их никто. Поэтому и приходится всякие локдауны придумывать. Критерий "очень" можно, пожалуйста?Так в этом и проблема: не носит их никто. Поэтому и приходится всякие локдауны придумывать. _hunter Повідомлень: 3404 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:16 Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш.

Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.)



"Начал встречать в сети информацию о том, что с 2021 года в Китае законодательно заработал социальный кредит.



Это определённая «геймификация» государства, где люди зарабатывают «баллы».



Люди с низким рейтингом не могут устроится на хорошую работу, им не дают кредиты, им даже могут отказать в аренде велосипеда.



У каждого гражданина есть 1000 баллов. Единый информационный орган анализирует людей по 160 критериям.



Рейтинг > 1050 — ты образцовый гражданин, у тебя индекс ААА. Рейтинг 1000 — категория А+, 900 — B.

Рейтинг < 849 — категория C, уже можешь быть уволен с государственной службы.

Рейтинг < 599 — группа D, тебя не возьмут на работу таксистом, такая себе «чёрная метка». Человеку D могут даже отказать в аренде велосипеда, как минимум нужно будет оставить большой залог.



Как зарабатывать рейтинг:

— благотворительность;

— забота о пожилых;

— донорство крови;

— хорошая финансовая кредитная история; — героический поступок и др.



Как теряется рейтинг:

— нарушение правил дорожного движения;

— участие в протесте против властей, гневные посты против власти в соцсетях;

— распространение фейков в интернете;

— жульничество в онлайн-играх и др.' freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19812 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4733 раз. Подякували: 7467 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах. Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.

Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем.

Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.

ЛАД написав: Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877.

05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059.

Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября.

Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями. Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877.05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059.Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября.Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями.

Это можно объяснить тем, что от момента выявления до летального исхода проходит в среднем 1.5 месяца.

Для подтверждения этого надо бы построить графики на более длительном отрезке и сравнить, но мне лень.

Если сделать это для разных стран, можно косвенно оценить уровень медицины. Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем.Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.Это можно объяснить тем, что от момента выявления до летального исхода проходит в среднем 1.5 месяца.Для подтверждения этого надо бы построить графики на более длительном отрезке и сравнить, но мне лень.Если сделать это для разных стран, можно косвенно оценить уровень медицины. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5505 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3531 раз. Подякували: 10059 раз. Профіль 26 11 27 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2577257825792580> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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