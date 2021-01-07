Вкладчик1234 написав:Т.е. "свидетель короны" Фриз, и "короно-скептик" сафоновстанислав, сошлись во мнении, что болеют плюс-минус как обычно (кто-то больше, кто-то меньше), при этом стандартные гигиенические привычки типа мытья рук, и минимизации общения с "симптомными" - снижает вероятность заражения настолько, что более вероятнее заразиться случайно.
Что-то я тут не вижу ужасных историй, как кто-то заразился всей семьёй после того, как прошёл по парку или лесу через сутки после короновирусника.
Где эти истории про сумасшедшую заразность и смертность "как в Бергамо"?
Вообще, многое из того, что начали делать во время корона кризиса, стоило бы делать постоянно. Например: - частая периодическая стерилизация контактных поверхностей, дверных ручек - антисептики где только можно - запрет стоячих пассажиров в общественном транспорте - социальная дистанция в супермаркетах (ещё бы её соблюдали, а не лезли на голову) - в кинотеатрах и других залах, разделение разных кампаний одним пустым креслом с каждой стороны (чтоб не было тесно и не мешать друг другу) - отводить детей в садик и школу до дверей заведения и т.д.
сплошные плюсы
Ну, а мыть руки перед едой - это вообще основа гигиены. Мне рыгануть хочется, когда вижу, как едят бутерброды той же рукой, параллельно с игрой в покер, трогая фишки, с которых грязь комками сыпется, после пары тысяч людей, трогавших с последней мойки этих фишек.
Полностью поддерживаю.
Но ведь тема о другом: нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.
freeze написав:Так в этом же и соль проблемы, правильно заметили. Если бы не ковидидиоты, плюющие на меры безопасности плюс нормальная думающая власть, давно бы никакой эпидемии коронавируса не было в Украине. Австралия, Китай - яркие примеры
Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного. Китай - особая история. После Трампа никто не будет разбираться как Китай распространил пандемию по миру под прикрытием продажной ВОЗ да и что там вообще происходит тоже под большим секретом.
shapo написав:Пример Австралии как и Новой Зеландии неудачный - опыт этих островных государств не может повторить ни европа, ни америка ибо там намного легче контроль въезжающих и жесточайшие правила которые нигде и не снились за любое нарушение - от проезда на желтый свет на машине до превышение расстояния от дома сверх дозволенного.
Не вижу проблем повторить опыт Австралии. Было бы желание у власти, и такое же самосознание у граждан как у большинства австралийцев.
Вкладчик1234 написав:..... А что там в США, трупы на улице?
Нет. Трупы, как им и положено, в морге. Но их многовато. Можете ещё посмотреть чуть выше мой пост о Германии.
Пост о Германии видел. Но там возник другой вопрос: почему сразу после праздников? Хорошо отметили? Так может праздники, алкоголь и т.д. - это настоящая причина, а не очередной хайпо-грипп? Ведь этот хайпо-грипп с нами уже больше года, и смертность возросла только после этих праздников.
Рост заболеваемости шел до праздников. Я там писал, высокая заболеваемость была ещё с середины ноября. С задержкой это привело к росту смертности. Или Вы хотите сказать, что умирали с перепоя, а записывали ковид?
Достаточно неуклонный штраф в 30 грн за нарушение правил ношения масок в общественных местах, чем мифический штраф в 1700 грн. У нас за 30 грн, но если точно штрафанут, будут по две маски одевать, на случай, если одну маску ветром сдует.
ЛАД написав:freeze По штрафам за маски согласен. А вот не лезть на голову в супермаркете научить значительно сложнее. И закрыть границы нам (и Европе) значительно сложнее, чем Австралии.
В Австралии минимальные штрафы за проезд на 0,8 сек раньше на желтый свет - 400 австр.долларов, за превышение скорости на 25 км - лишение прав. Когда в штате Виктория был в августе-октябре карантин и одна дама прилетела в Брисбен из Мельбурна не зарегистрировавшись и не пройдя карантин ее посадили на 1 год. За меньшие прегрешения штраф в 5000 австр.долларов ( это неплохая месячная зарплата) выписывают на раз. Вы у нас такое можете представить?
Вкладчик1234 написав:Но ведь тема о другом: нам обещают супер-смертельный и супер-заразный вирус, а оказывается он не очень отличается от гриппа и ОРЗ, и в значительной мере побеждается масками, и правилами гигиены.
Так из-за чего тогда "локдауны" и т.д.?
Критерий "очень" можно, пожалуйста? Так в этом и проблема: не носит их никто. Поэтому и приходится всякие локдауны придумывать.
Интересно. Из ТГ Федорова, минцифра наш. Смотрю он с интересом пишет про тему социального кредита в Китае.)
"Начал встречать в сети информацию о том, что с 2021 года в Китае законодательно заработал социальный кредит.
Это определённая «геймификация» государства, где люди зарабатывают «баллы».
Люди с низким рейтингом не могут устроится на хорошую работу, им не дают кредиты, им даже могут отказать в аренде велосипеда.
У каждого гражданина есть 1000 баллов. Единый информационный орган анализирует людей по 160 критериям.
Рейтинг > 1050 — ты образцовый гражданин, у тебя индекс ААА. Рейтинг 1000 — категория А+, 900 — B. Рейтинг < 849 — категория C, уже можешь быть уволен с государственной службы. Рейтинг < 599 — группа D, тебя не возьмут на работу таксистом, такая себе «чёрная метка». Человеку D могут даже отказать в аренде велосипеда, как минимум нужно будет оставить большой залог.
Как зарабатывать рейтинг: — благотворительность; — забота о пожилых; — донорство крови; — хорошая финансовая кредитная история; — героический поступок и др.
Как теряется рейтинг: — нарушение правил дорожного движения; — участие в протесте против властей, гневные посты против власти в соцсетях; — распространение фейков в интернете; — жульничество в онлайн-играх и др.'
freeze написав:Такое возможно, если делать тесты только больным ОРВИ средней тяжести, имхо, и не заниматься профилактической медициной, как во многих других странах.
Вряд ли тестирование можно назвать профилактикой, поскольку лечения все равно нет. Карантинные меры в любом случае предписаны всем. Если постоянно делать тесты только больным средней тяжести, при одинаковой оценке тяжести, можно получить вполне адекватное представление о динамике эпидемии. Т.к. всех инфицированных выявить все равно не получится, результат можно считать приемлемым.
ЛАД написав:Резкий рост числа умерших начался с 04.01 - 877. 05.01 - 1198, 06.01 - 1019, 07.01 - 1059. Такие же цифры в последние 3 дня прошлого года. Немного странно, что сильного роста числа заболевших не наблюдается, держится на высоком уровне ещё с середины ноября. Вряд ли это можно объяснить рождественскими гуляньями.
Это можно объяснить тем, что от момента выявления до летального исхода проходит в среднем 1.5 месяца. Для подтверждения этого надо бы построить графики на более длительном отрезке и сравнить, но мне лень. Если сделать это для разных стран, можно косвенно оценить уровень медицины.